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MADRID 19 (EUROPA PRESS)

La intolerancia a la incertidumbre, un factor de riesgo psicológico clave para la ansiedad, aumentó de forma constante entre los jóvenes universitarios de Canadá y Estados Unidos entre 1992 y 2023, con el incremento más pronunciado a partir de 2012, según un nuevo estudio realizado por la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston (Estados Unidos).

El aumento fue aproximadamente tres veces más rápido entre 2012 y 2023 que durante las dos décadas anteriores. El estudio se publica en 'JAMA Psychiatry'.

Los hallazgos sugieren que la creciente intolerancia a la incertidumbre (IU), es decir, la tendencia a tener dificultades en situaciones donde se desconoce información importante o los resultados son impredecibles, podría ser uno de los mecanismos subyacentes a la creciente prevalencia de trastornos de ansiedad y del estado de ánimo entre los adultos jóvenes. Si bien la IU se considera uno de los procesos psicológicos centrales involucrados en la ansiedad, pocas investigaciones han examinado si los cambios en la IU a lo largo del tiempo se corresponden con el aumento bien documentado de la ansiedad entre los adultos jóvenes.

"Nuestros resultados aportan información actualizada sobre uno de los pilares fundamentales de la ansiedad: la intolerancia a la incertidumbre. La intolerancia a la incertidumbre no es en sí misma un resultado de salud ni la causa principal de una enfermedad, sino un proceso cognitivo intermedio que contribuye al desarrollo de la ansiedad", afirma Katherine M. Keyes, doctora en Epidemiología, profesora de la Facultad de Medicina Mailman de la Universidad de Columbia y autora principal del estudio.

Por ejemplo, una persona con alta intolerancia a la incertidumbre puede sentir la necesidad de saber exactamente qué esperar antes de asistir a clase o a una reunión social, y experimentar ansiedad o angustia cuando no puede predecir lo que sucederá. Las personas con mayor intolerancia a la incertidumbre tienen mayor riesgo de padecer múltiples trastornos de ansiedad y del estado de ánimo.

Utilizando la base de datos Web of Science, una plataforma de referencia para la investigación de citas, los autores identificaron estudios revisados ??por pares sobre estudiantes universitarios en Estados Unidos y Canadá publicados entre 2007 y 2025. Tras examinar cerca de 300 artículos completos, analizaron datos de 138 estudios que representaban a 35.296 participantes que completaron la Escala de Intolerancia a la Incertidumbre de 27 o 12 ítems.

Durante el período de estudio, la puntuación media de IU aumentó aproximadamente 0,65 puntos por año desde 1992 hasta 2023. El ritmo de aumento se aceleró notablemente alrededor de 2012, con un incremento de IU aproximadamente tres veces mayor durante el período 2012-2023 que durante el período 1992-2011.

"El importante papel de la intolerancia a la incertidumbre (IU) en el tratamiento de los trastornos de ansiedad despertó nuestro interés en estudiar las tendencias de la IU a lo largo del tiempo", declara Jeroen M. Van Baar, doctor en Epidemiología, investigador postdoctoral de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston y primer autor del estudio.

"Se han publicado numerosos informes sobre el aumento de los síntomas de ansiedad y depresión entre los adultos jóvenes en las últimas dos décadas, pero se sabía poco sobre cómo ha cambiado la intolerancia a la incertidumbre desde 2014. Si la IU desempeña un papel importante en la ansiedad y la depresión, cabría esperar que hubiera aumentado paralelamente a estas afecciones", salud.

Los investigadores aseguran que los hallazgos también aportan un nuevo contexto para comprender qué factores podrían estar impulsando la actual crisis de salud mental juvenil. Diversos cambios sociales, como el mayor uso de teléfonos inteligentes y redes sociales, la mayor presión académica, la soledad, la inestabilidad económica, las adversidades en la infancia y la pandemia de Covid-19, podrían contribuir a una creciente intolerancia a la incertidumbre.

"Es probable que estos factores estén interrelacionados y se refuercen mutuamente, contribuyendo conjuntamente al aumento de la intolerancia a la incertidumbre y la ansiedad entre los jóvenes adultos", apunta Van Baar. "Cualquier explicación será más sólida si tiene en cuenta tanto la tendencia alcista a largo plazo desde la década de 1990 como el punto de inflexión observado alrededor de 2012".

Los hallazgos también pueden ayudar a abordar un debate en curso sobre si el aumento de las tasas de ansiedad simplemente refleja una mayor concienciación sobre la salud mental en lugar de un verdadero aumento del malestar psicológico subyacente.

"Algunos investigadores han argumentado que el aumento de los síntomas de ansiedad y trastornos del estado de ánimo entre los jóvenes podría reflejar, en parte, una mayor concienciación sobre la salud mental", señala Van Baar.

"Dado que los jóvenes están ahora más familiarizados con términos como 'ansiedad', es más probable que informen de síntomas en las encuestas, incluso si sus sentimientos subyacentes no han cambiado. Por otro lado, la intolerancia a la incertidumbre sigue siendo un concepto relativamente desconocido fuera de la psicología, lo que hace que este estudio sea menos vulnerable a esa crítica".

"El hecho de que hayamos observado un aumento constante en la intolerancia a la incertidumbre, que refleja las tendencias en los síntomas de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, sugiere que es poco probable que estos patrones se expliquen únicamente por una mayor concienciación sobre la salud mental y que, en cambio, pueden reflejar cambios genuinos en la salud mental subyacente", expone Keyes.

"El aumento persistente de la intolerancia a la incertidumbre justifica la continuación de la investigación sobre el papel de la incertidumbre en la epidemiología de la ansiedad y el desarrollo de intervenciones que reduzcan eficazmente la intolerancia a la incertidumbre", añade Keyes.

"Nuestros hallazgos sugieren que reducir la intolerancia a la incertidumbre puede ayudar a frenar el aumento de los síntomas de ansiedad y trastornos del estado de ánimo entre los adultos jóvenes. La buena noticia es que ya existen intervenciones eficaces para reducir la intolerancia a la incertidumbre en personas con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo".