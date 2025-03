El intestino crece durante el embarazo: el increíble hallazgo en ratones que podría aplicarse a humanos

Archivo - Representación en 3D del microbioma del intestino humano donde residen CPE y diversas bacterias. - GENOME INSTITUTE OF SINGAPORE - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El intestino delgado crece en respuesta al embarazo en ratones, este cambio parcialmente irreversible podría ayudar a los ratones a soportar un embarazo y prepararse para un segundo, tal y como informan investigadores del Instituto Francis Crick (Reino Unido) en una publicación en 'Cell'.

Los órganos de muchas hembras se remodelan durante la reproducción, pero los mecanismos subyacentes a la respuesta intestinal al embarazo apenas se han comenzado a investigar. Por ejemplo, científicos identificaron previamente que el intestino de la mosca de la fruta se expande durante la reproducción.

EL INTESTINO SE EXPANDE DURANTE EL EMBARAZO

De esta forma, el equipo descubrió que las ratonas preñadas tenían un intestino delgado más largo desde tan solo siete días de gestación. Al final de la gestación, alrededor del día 18, el intestino delgado era un 18% más largo. Curiosamente, el intestino delgado permaneció más largo después del nacimiento, incluso hasta 35 días después de que las ratonas terminaran la lactancia, lo que sugiere que este cambio no es reversible. También observaron que el intestino delgado era incluso más largo después de una segunda gestación que de la primera.

En el intestino delgado, las vellosidades (protuberancias que absorben nutrientes) y las criptas (donde se producen las células que las irrigan) se alargaron y profundizaron al mismo tiempo que el intestino se alargaba, pero ambas recuperaron sus valores previos al embarazo tan solo siete días después del destete. Las vellosidades tampoco crecieron más durante un segundo embarazo. El equipo cree que un intestino delgado y unas vellosidades más largas pueden favorecer una mayor absorción de nutrientes necesaria para sustentar a la madre y a la descendencia durante el embarazo.

Los científicos modificaron la dieta de los ratones, incluyendo la ingesta de probióticos, para demostrar que estos cambios fisiológicos durante el embarazo se producían independientemente del cambio nutricional. Posteriormente, analizaron a fondo lo que ocurría en las vellosidades. Así, descubrieron que los precursores de las células epiteliales intestinales crecían rápidamente en número y que las células recién generadas migraban más rápido por las vellosidades al inicio del embarazo. Estos efectos continuaron después del parto y durante la lactancia, pero volvieron a las tasas previas al embarazo tan solo siete días después del destete.

UN CAMBIO IRREVERSIBLE EN EL CUERPO DE LAS MADRES

Al observar qué genes se activaron durante el embarazo, los investigadores observaron el mayor número de cambios genéticos en los enterocitos, células que absorben nutrientes en las vellosidades y que son producidas por células precursoras en las criptas. Estos cambios se relacionaron principalmente con el aumento de la actividad metabólica. Uno de los efectos metabólicos observados en una etapa muy temprana fue un aumento de una proteína de membrana llamada SGLT3a.

A diferencia de otras proteínas SGLT, la SGLT3a no detecta los niveles de glucosa fuera de la célula, sino que responde al sodio y los protones. Un aumento de SGLT3a fue responsable de aproximadamente el 45% del crecimiento de las vellosidades inducido por la reproducción, incluyendo la expansión celular, pero no fue necesario para el alargamiento completo del intestino delgado.

HORMONAS Y DIETA, CLAVES EN EL CRECIMIENTO INTESTINAL

Sorprendentemente, la complementación de la dieta de ratones hembra con sodio indujo el crecimiento de las vellosidades incluso en ratones vírgenes. El equipo cree que las hormonas desencadenadas por la reproducción pueden desempeñar un papel en la activación del gen SGLT3a, ya que los ratones pseudopreñados (hembras cuyos niveles de hormonas del embarazo aumentaron después del apareamiento con machos estériles) aún mostraron cierto crecimiento de las vellosidades y alargamiento intestinal.

Irene Miguel-Aliaga, jefa de grupo del Laboratorio de Fisiología y Desarrollo de Órganos del Crick, valora: "No solemos pensar en los órganos que cambian de tamaño o apariencia en respuesta a factores desencadenantes en la edad adulta en lugar de en el desarrollo infantil y adolescente temprano, pero el intestino es un ejemplo sorprendente de cómo el cuerpo responde a un nuevo desafío en diferentes etapas de la vida, en este caso el embarazo". Los investigadores insisten en que interesa mucho saber si esto también ocurre en los humanos. No obstante, en general, comemos más y nos reproducimos menos que antes, por lo que el crecimiento intestinal podría ya no ser tan útil.

Los investigadores ahora están investigando si otros tipos de células en el intestino del ratón también experimentan remodelación durante el embarazo, y si esto sucede en los humanos, observando la longitud del intestino en personas que han tenido hijos y en personas que no los han tenido.