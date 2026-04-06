La intervención precoz aumenta las posibilidades de éxito en los tratamientos de salud mental

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ALICANTE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo hospitalario Vithas ha puesto el foco en la salud mental, "una de las mayores preocupaciones en salud hoy en día en España" y que se ha consolidado como el principal problema sanitario para la población por encima de enfermedades físicas tradicionales, según diferentes estudios, como por ejemplo se indica en el Monitor de Salud Mental en España 2025.

En un comunicado, el centro hospitalario ha manifestado que esta tendencia se ve reforzada, según los expertos, por la prevalencia en este tipo de procesos y la tardanza en el diagnóstico. Además de la salud mental, el cáncer, el alzhéimer y enfermedades cardiológicas también forman parte de los temas que más preocupan a la ciudadanía en materia de salud.

En este sentido, la psicóloga del Hospital Vithas Aguas Vivas, Silvia Ortiz, ha apuntado que "acudir de manera temprana a una primera cita amortigua los posibles daños o que este se cronifique". "La intervención precoz aumenta las posibilidades de éxito en el tratamiento aplicado, además muchos síntomas tienen una mejor respuesta terapéutica al inicio de la enfermedad, evitando complicaciones a largo plazo y facilitando la recuperación en menos tiempo", ha destacado.

Por su parte, Ana Arechavaleta, psicóloga de Vithas Castellón ha incidido en que "prestar atención a señales previas como tristeza persistente, pérdida de interés, preocupación excesiva, irritabilidad, alteraciones del sueño, apetito o fatiga constante, ya que si persisten en el tiempo son indicadores claros de que se debe pedir ayuda".

SALUD MENTAL EN LA INFANCIA

El doctor Víctor Navalón, psiquiatra del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, ha expuesto que la salud mental en los niños es, "incluso más importante", porque, según ha señalado, "están en una etapa en la que todo se está construyendo, como su forma de relacionarse, su autoestima, su manera de gestionar las emociones".

Como ha explicado Navalón, "los niños no siempre saben explicar lo que les pasa". "A veces la señal de que algo no va bien no es que digan que están tristes o ansiosos, sino que empiezan a tener problemas en el colegio, se irritan más, duermen peor o se aíslan", ha comentado.

Así, el experto ha señalado que, "cuando un problema emocional se mantiene en el tiempo sin abordarse, puede empezar a afectar a otras áreas de la vida del niño, como el rendimiento escolar, a la relación con los compañeros o a la confianza en sí mismos; y cuando ese mensaje interno se repite durante mucho tiempo, puede marcar su desarrollo emocional y acompañarlos durante años".

"Si no se aborda a tiempo, puede convertirse en el terreno donde más adelante aparezcan otras dificultades, como ansiedad o depresión", ha advertido.

ONCOLOGÍA Y CARDIOPATÍAS

En cuanto a la preocupación mantenida estos últimos años en materia de poder sufrir un proceso oncológico, la directora médica de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, la doctora María Jesús Cano ha subrayado que "los programas de cribado de cáncer y las revisiones anuales de salud son fundamentales para detectar enfermedades en etapas tempranas, cuando las posibilidades de tratamiento y recuperación son mucho mayores".

"El cribado permite identificar lesiones precancerosas o tumores en fases iniciales, incluso antes de que aparezcan síntomas, reduciendo significativamente la mortalidad asociada a distintos tipos de cáncer", ha indicado.

Del mismo modo, ha añadido, "los chequeos médicos anuales facilitan un seguimiento continuo del estado general de salud, permiten controlar factores de riesgo --como la presión arterial, el colesterol o los niveles de glucosa-- y ayudan a prevenir enfermedades crónicas".

Al respecto, el jefe de Medicina Interna del Hospital Vithas Valencia Turia, el doctor Koen Jerusalem, ha concluido que "las cardiopatías, el ictus y el cáncer de pulmón siguen siendo algunas de las principales causas de muerte y discapacidad en España, concentrando más del 80 por ciento de los fallecimientos".

"Su alta frecuencia está relacionada con el envejecimiento de la población y con factores de riesgo como el tabaco, la hipertensión, la obesidad y el sedentarismo", ha añadido Jerusalem.

Sin embargo, ha destacado, "gran parte de estos problemas son prevenibles, hasta un 70% de los casos de cardiopatía e ictus podrían evitarse con hábitos saludables, y dejar de fumar reduce de forma notable el riesgo de cáncer de pulmón, responsable de más de 22.000 muertes al año". La detección precoz y el control de parámetros como la presión arterial o el colesterol son "claves para evitar complicaciones".

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Los centros Vithas de la Comunitat Valenciana celebrarán el próximo martes 7 de abril el Día Mundial de la Salud. Así, pondrán a disposición de los pacientes mesas de control de glucosa y tensión, el reparto de un decálogo de buenas prácticas saludables y, además en Vithas Valencia Turia se ofrecerá también un chequeo básico de salud a los pacientes que acudan al centro.