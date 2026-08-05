Interrumpir el tratamiento del asma en verano eleva el riesgo de sufrir crisis

El neumólogo José María Ignacio García, especialista del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y del Hospital Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El neumólogo José María Ignacio García, especialista del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y del Hospital Quirónsalud Marbella, ha advertido de que reducir o interrumpir el tratamiento contra el asma durante el verano sin consulta previa al médico incrementa el riesgo de sufrir crisis asmáticas.

En una nota de Quirónsalud el facultativo ha explicado que "muchos pacientes mejoran en verano" lo que les hace pensar que no precisan tratamiento y lo suspenden, un "exceso de confianza" que se da "en todos los grupos de edad, sobre todo en niños".

Para el doctor, "abandonar la medicación aumenta el riesgo una crisis de asma, sobre todo si hay exposición a alérgenos, contaminación o cambios bruscos de temperatura", por lo que el tratamiento "nunca debe ser suspendido", matizando, no obstante, que "podría ser reducido si su médico lo cree adecuado".

El especialista ha aclarado que "hay muchos supuestos" que pueden crear complicaciones para los asmáticos, también en verano, como las altas temperaturas. "El calor provoca que se reseque la vía aérea, lo que hace que el moco sea más espeso y difícil de expulsar", ha incidido.

Además, ha señalado que el verano coincide con la proliferación de ciertos alérgenos, algunos pólenes, los ácaros y hongos, "que aumentan en ambientes húmedos y áreas con aires acondicionados".

De igual forma, ha indicado que el cloro de las piscinas y sus derivados, las cloraminas, irritan la mucosa y pueden precipitar una crisis de asma, afectando de manera principal a los menores y sobre todo en instalaciones cubiertas mal ventiladas.

Por otra parte, ha recordado que la deshidratación producida por la sudoración "aumenta la viscosidad del moco", por lo que ha recomendado el mantener una adecuada hidratación y evitar los entornos secos para tener un control adecuado de la patología.

En lo relativo a la climatización, ha pedido que se tomen precauciones con los filtros del aire acondicionado, puesto que los filtros sucios "acumulan polvo, hongos y alérgenos que se dispersan por el aire", apuntando además que las temperaturas muy bajas "pueden precipitar una crisis de asma" y que "el aire muy seco reseca la vía aérea y dificulta la secreción de moco".

Además, el doctor ha alertado del impacto del moho por humedades en paredes, que puede provocar un "agravamiento severo del asma". "El moho libera esporas y compuestos volátiles que pueden precipitar crisis de asma", ha señalado, recomendando a los pacientes asmáticos visitar las viviendas antes de alquilarlas en zonas de costa.