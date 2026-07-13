Archivo - Intensificar el tratamiento antes y después de la cirugía mejora el pronóstico en cáncer de próstata, según un estudio - MAGICMINE/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional ha mostrado que intensificar el tratamiento antes y después de la cirugía mejora el pronóstico del cáncer de próstata, y es que ha constatado "una reducción del 20 por ciento del riesgo de metástasis o muerte en pacientes de alto riesgo".

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'The New England Journal of Medicine' y que ha contado con la participación del jefe de la Unidad de Urología del Hospital Viamed Bahía de Cádiz, el doctor Álvaro Juárez, como único investigador español, podría, según sus autores, "modificar el abordaje terapéutico de este tipo de tumores en los próximos años".

Así, esta investigación, basada en el ensayo clínico 'PROTEUS', ha analizado a 2.109 pacientes de cáncer de próstata localizado o localmente avanzado, pero con un elevado riesgo de recaída tras la cirugía. En la misma, Juárez, quien también es el director del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA Andalucía) y jefe del Servicio de Urología de los hospitales universitarios de Jerez y Algeciras (Cádiz), ha dirigido el equipo con el mayor número de pacientes incorporados al ensayo entre los 184 centros participantes de 18 países.

Con todo, y frente al tratamiento convencional, este ensayo muestra que administrar una terapia hormonal asociada a apalutamida durante los seis meses previos y posteriores a la prostatectomía consigue retrasar significativamente la progresión de la enfermedad y la aparición de metástasis. "Conseguir mejorar el pronóstico precisamente en el grupo de pacientes con peor pronóstico es lo que hace que estos resultados tengan tanto valor", ha señalado este especialista.

RESULTADOS

En este contexto, los investigadores han observado que, "cinco años después del tratamiento, el 78,2 por ciento de los pacientes tratados con apalutamida permanecía vivo y sin metástasis, frente al 73,5 por ciento del grupo que recibió el tratamiento convencional". "Además, el tiempo hasta necesitar una nueva terapia oncológica prácticamente se duplicó, pasando de 41,5 a 74,2 meses, lo que supone una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes", han señalado.

"La principal novedad del ensayo consiste en actuar antes de que el cáncer vuelva a manifestarse", ha sostenido Juárez, que ha añadido que no se espera "a ver si la enfermedad reaparece para actuar". "Reforzamos el tratamiento en los dos momentos clave, antes de la cirugía y después de ella", ha resumido, tras lo que ha afirmado que de esta manera se ataca la enfermedad "de forma más completa" y se da al paciente "la mejor oportunidad posible desde el principio".

Este trabajo continúa evaluando si esta estrategia consigue también aumentar la supervivencia global de los pacientes, pero los resultados obtenidos representan la primera evidencia sólida de que la intensificación del tratamiento perioperatorio puede retrasar la propagación del cáncer de próstata de alto riesgo y mejorar el pronóstico de estos pacientes.

Al respecto, este represente del grupo sanitario Viamed ha subrayado que la publicación del estudio en la citada revista "supone un importante respaldo científico a una estrategia que podría incorporarse progresivamente a la práctica clínica conforme avance su evaluación por parte de las autoridades sanitarias y las sociedades científicas".