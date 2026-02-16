Una inteligencia artificial detecta un peligro oculto en embarazos que los médicos a veces no ven

Archivo - Placenta - MAGICMINE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un novedoso modelo de inteligencia artificial (IA) logra detectar con precisión la presencia del espectro de placenta accreta (PAS), una afección peligrosa del embarazo que a menudo pasa desapercibida con los métodos de detección actuales, según una nueva investigación del Baylor College of Medicine en Houston, Estados Unidos.

Los resultados se presentan en la Reunión de Embarazo 2026 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) celebrada en Las Vegas (Estados Unidos).

El PAS es una complicación del embarazo potencialmente mortal en la que la placenta se adhiere de forma anormal a la pared uterina, a menudo asociada a procedimientos quirúrgicos uterinos previos, como una cesárea. La incidencia del PAS está aumentando en EEUU. Preocupa que la placenta accreta puede provocar una hemorragia materna masiva, insuficiencia orgánica multisistémica y la muerte.

Por ello, los embarazos con alto riesgo de PAS suelen someterse a pruebas de detección basadas en factores de riesgo y ecografías para ayudar a identificar el problema y prepararse para él antes del parto. Sin embargo, muchos factores pueden llevar a hallazgos no concluyentes o a un diagnóstico erróneo.

"Nuestro equipo está muy entusiasmado con las posibles implicaciones clínicas de este modelo para el diagnóstico preciso y oportuno del PAS", afirma la investigadora Alexandra L. Hammerquist, becaria de medicina materno-fetal del Baylor College of Medicine en Houston, Texas. "Esperamos que su uso como herramienta de cribado ayude a disminuir la morbilidad y mortalidad maternas relacionadas con el PAS".

Mediante un innovador programa de IA, investigadores del Baylor College of Medicine revisaron retrospectivamente las ecografías obstétricas 2D de 113 pacientes con riesgo de PAS que dieron a luz en el Texas Children's Hospital entre 2018 y 2025. La edad gestacional media en el momento de la ecografía materna era de 30,89 a 3,67 semanas.

Basándose en una revisión retrospectiva de las imágenes de ultrasonido 2D de las 113 pacientes, los investigadores descubrieron que su modelo de IA detectó con precisión la presencia de todos los casos de PAS. Se registraron dos falsos positivos, pero ningún falso negativo de placenta accreta.