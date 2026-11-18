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MADRID 18 (EUROPA PRESS)

Tener una edad cardíaca mayor estimada mediante análisis de ultrasonido con inteligencia artificial (IA) en comparación con la edad real se asoció con peores resultados, según los resultados de un trabajo de la Clínica Mayo (Estados Unidos) presentados en la Cumbre Digital y de IA ESC 2026 de Basilea (Suiza).

Los modelos de IA de aprendizaje profundo se pueden utilizar para estimar la edad cardíaca a partir de imágenes de ultrasonido (ecocardiografía). Anteriormente, se ha demostrado que una discrepancia entre la edad cardíaca estimada por IA y la edad real está relacionada con peores resultados en pacientes con enfermedad cardiovascular, pero hay una brecha en la evidencia sobre si esta relación existe para la población general.

"Realizamos un análisis donde calculamos la diferencia de edad cardíaca entre la estimación de IA y la edad real del individuo en una cohorte basada en la comunidad y la evaluamos con datos a largo plazo sobre muerte por causas cardiovasculares o relacionadas con la demencia", comenta el presentador del estudio, Jeffrey G. Malins de la Clínica Mayo.

LA IA HACE LA ESTIMACIÓN MEDIANTE IMÁGENES DE ECOCARDIOGRAFÍA

Este análisis retrospectivo utilizó datos de una cohorte comunitaria de 568 adultos de 50 años o más que se sometieron a ecocardiografía entre 2002 y 2004. Se aplicó un modelo de edad de IA previamente desarrollado a clips de ecocardiografía del corazón y se obtuvo una edad promedio predicha por IA para cada participante.

La brecha de edad cardíaca ecocardiográfica se calculó como la edad predicha por IA (biológica) menos la edad cronológica. Se recopilaron datos sobre mortalidad cardiovascular y relacionada con la demencia de la cohorte durante un período de 20 años.

Cada aumento de cinco años en la brecha de edad cardíaca ecocardiográfica se asoció con un aumento del 61% en la mortalidad cardiovascular/relacionada con la demencia a 20 años, cuando se ajustó por la edad y el sexo de los participantes.

Tras ajustar por edad, sexo, índice de masa corporal y fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la asociación se atenuó levemente, pero siguió siendo significativa: cada aumento de cinco años en la diferencia de edad cardíaca ecocardiográfica se asoció con un aumento del 46% en la mortalidad cardiovascular/relacionada con la demencia a 20 años.

LA IA PODRÍA AYUDAR A IDENTIFICAR EL RIESGO DE MORTALIDAD

"Los resultados de una cohorte comunitaria indican que las firmas de envejecimiento cardíaco derivadas de la IA pueden servir como marcador para identificar a personas con vulnerabilidad a largo plazo", asegura el doctor Malins. "Este tipo de análisis también puede ser útil para estudiar si las intervenciones médicas o de estilo de vida pueden reducir la diferencia de edad cardíaca", señala.

Cada vez se reconoce más que las enfermedades cardiovasculares contribuyen a la mortalidad relacionada con la demencia y al deterioro asociado al envejecimiento. "En nuestro estudio, evaluamos conjuntamente la mortalidad cardiovascular y la relacionada con la demencia por razones prácticas, pero sería útil realizar análisis de edad mediante IA por separado para comprender mejor la relación entre las enfermedades cardiovasculares y las neurodegenerativas", incide el doctor Malins.

"Ahora se justifican evaluaciones prospectivas más amplias de los indicadores de envejecimiento cardíaco derivados de la IA en cohortes independientes más grandes", concluye.