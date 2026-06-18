Una inteligencia artificial descubre dos posibles armas contra la gonorrea resistente a los antibióticos

Archivo - La bacteria 'Neisseria gonorrhoeae', causante de la gonorrea. - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gonorrea es una infección de transmisión sexual que puede provocar complicaciones graves de por vida, como la infertilidad, ceguera infantil e infecciones sanguíneas potencialmente mortales. Al haberse vuelto resistente a la práctica totalidad de los fármacos tradicionales, la comunidad médica se encuentra en una situación de "casi crisis" de salud pública, dependiendo de una única monoterapia de primera línea.

La gonorrea puede provocar una amplia gama de complicaciones de por vida, como infertilidad, ceguera infantil e infecciones sanguíneas potencialmente mortales. Además, N. gonorrhoeae se ha vuelto resistente a una amplia gama de antibióticos existentes, y solo una monoterapia de primera línea permanece en uso.

La amenaza de la gonorrea intratable ha generado una situación de casi crisis en la salud pública, por lo que los investigadores se apresuran a descubrir nuevos compuestos con mecanismos de acción diferentes a los de los antibióticos existentes.

Para abordar esta amenaza, investigadores emplearon modelos de aprendizaje profundo para complementar los métodos tradicionales de cribado de fármacos de alto rendimiento. Entrenaron tres modelos de aprendizaje profundo con bibliotecas de fármacos aprobados y más de 36.000 moléculas pequeñas estructuralmente diversas, seleccionando finalmente una red neuronal gráfica como el enfoque más prometedor.

UNA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE PROFUNDO

Expertos del Instituto Wyss de Ingeniería de Inspiración Biológica de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, han desaroolado una plataforma de aprendizaje profundo puede mejorar los esfuerzos para descubrir fármacos candidatos contra Neisseria gonorrhoeae (la bacteria causante de la gonorrea) que sean distintos de los antibióticos existentes.

Tal y como se publica en 'Science Translational Medicine', los creadores de la plataforma desarrollaron y validaron su modelo y lo utilizaron para analizar más de cinco millones de compuestos. Identificaron dos prometedores candidatos a antibióticos, lo que sugiere que su metodología podría acelerar el descubrimiento de terapias para este patógeno cada vez más resistente a los medicamentos.

El equipo aplicó la red para analizar virtualmente 5,3 millones de compuestos, identificando finalmente 83 que inhibían a N. gonorrhoeae en cultivo. Entre estos candidatos, seleccionaron dos compuestos, denominados MP20 y A1, que resultaron seguros en células humanas y eliminaron cepas multirresistentes de N. gonorrhoeae en cultivo. MP20 también eliminó N. gonorrhoeae en un modelo de vagina humana en un chip, mientras que A1 redujo el recuento bacteriano y combatió la infección en un modelo de ratón.

"Nuestro enfoque ofrece la oportunidad de encontrar objetivos antimicrobianos previamente desconocidos, como los que se encuentran específicamente en las membranas celulares de Neisseri, lo que proporciona una vía distinta para el desarrollo futuro de antimicrobianos", escriben los autores.