El Instituto de Síntesis Química impulsa una vía contra el cáncer con una patente basada en compuestos de cobre

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La investigación aragonesa vuelve a situarse en la vanguardia científica. El Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), ha presentado una solicitud de patente europea para proteger una nueva familia de compuestos basados en cobre con potencial aplicación en el tratamiento del cáncer.
La investigación ha sido desarrollada por la profesora Concepción Gimeno, la doctora Raquel P. Herrera y Guillermo Canudo-Barreras, investigadores del CSIC en el ISQCH, en colaboración con Eduardo Romanos, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Los estudios realizados hasta el momento indican que estos nuevos compuestos han mostrado actividad relevante en modelos animales de cáncer de mama, cuello de útero y páncreas.
Aunque tradicionalmente los tratamientos oncológicos se asocian a compuestos orgánicos, algunos medicamentos actuales ya incorporan metales en su estructura, aunque con ciertas dudas sobre sus efectos secundarios. En este contexto, el cobre emerge como una alternativa innovadora y segura que podría permitir el desarrollo de terapias con nuevos mecanismos de acción.
La solicitud de patente representa un paso clave para proteger el conocimiento generado en Aragón y facilitar su futura transferencia al ámbito clínico. Este tipo de avances demuestra cómo la investigación básica en química puede transformarse en innovación con impacto real en la salud de las personas.
El proyecto ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación, a través del proyecto PDC2022-133376-I00, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.