El Instituto Josep Carreras se suma a un proyecto para la aplicación clínica de biopsia líquida

Instituto Josep Carreras - IJC

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) se ha incorporado a Bloodpac, un proyecto internacional que reúne entidades del sector biomédico para impulsar la investigación y la aplicación clínica de la biopsia líquida.

Se trata de la primera institución española que pasa a formar parte del consorcio, y colaborará con entidades "de referencia" de la academia y la industria, entre las cuales la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés), informa el IJC en un comunicado este miércoles.

BIOPSIA LÍQUIDA

La biopsia líquida es una técnica que permite obtener de forma mínimamente invasiva información clínicamente relevante, como la presencia de un tumor o la respuesta al tratamiento, con muestras de sangre u otros fluidos corporales.

Bloodpac (iniciales de Blood Platform for Advancing Collaboration) busca disponer de más ensayos clínicos, estándares sólidos y métodos validados.

INVESTIGACIÓN, IA Y REGULACIÓN

Como miembro del consorcio, el IJC tendrá acceso a sus infraestructuras y recursos, entre los cuales un repositorio integral de publicaciones sobre biopsia líquida que permite conocer "el alcance y el impacto" de los trabajos que llevan a cabo las organizaciones miembros.

El personal del IJC aportará su experiencia en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a datos multiómicos, la regulación a escala mundial, el linforma difuso de células B grandes y la hematopoesis clonal.

El objetivo es trasladar estos conocimientos a los sistemas sanitarios catalán y español para que contribuyan a "mejorar la evolución clínica de los pacientes, reducir los costes y favorecer una mayor sostenibilidad del sistema sanitario público".