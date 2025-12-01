El Instituto Josep Carreras lidera una alianza internacional para erradicar el linfoma folicular

Ari Melnick en una foto de archivo. - INSTITUTO JOSEP CARRERAS

El director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Barcelona, Ari Melnick, liderará el nuevo consorcio internacional Eradicate Follicular Lymphoma, que tiene por objetivo acelerar los avances para erradicar el linfoma folicular (LF).

El LF es el segundo subtipo más frecuente de linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema inmunitario que a menudo es incurable pero que en muchos casos progresa lentamente y no requiere tratamiento inmediato, informa el instituto este lunes en un comunicado.

Este linfoma tiene un curso clínico "imprevisible" y muchos pacientes acaban desarrollando una enfermedad agresiva y resistente al tratamiento, lo que, sumado a la posibilidad de que se transforme en mortal, representa una necesidad clínica no cubierta.

Los investigadores deben entender cómo funcionan los mecanismos biológicos que dan lugar a la enfermedad, lo que permitirá a los médicos "comprender y gestionar" la heterogeneidad y complejidad del LF, con el fin de tomar decisiones de tratamiento más informadas e individualizadas.

TECNOLOGÍA "DE VANGUARDIA"

La nueva alianza utilizará tecnologías y conocimientos "de vanguardia" como la inteligencia artificial, la modelización de terapias, las terapias experimentales y la inmunología para desarrollar herramientas de diagnóstico y estrategias de tratamiento innovadoras.

La iniciativa, de 6,5 millones de dólares y 5 años de duración, cuenta con el apoyo de Blood Cancer United (la mayor organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar investigación en cáncer de sangre) y del Instituto para la Innovación en el Linfoma Folicular.

Melnick ha asegurado que, al conectar con la investigación básica, el diagnóstico predictivo y las pruebas translacionales, acelerarán la translación de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas "con un impacto transformador potencial para los pacientes con linfoma folicular".

La colaboración internacional permitirá a los investigadores identificar antes la biología de alto riesgo y asignar a los pacientes con linfoma molecular las intervenciones adecuadas, así como priorizar dianas farmacológicas mediante modelos preclínicos "robustos" y cribados funcionales.

También posibilitará avanzar en estretegias guiadas por biomarcadores hacia futuros ensayos y su adopción al mundo real.