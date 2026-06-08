Archivo - Instituto de Apnea y Ronquido señala que "muchos pacientes" renuncian a vacaciones por no poder viajar con máquinas CPAP - CIBERES - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora médica del Instituto de Apnea y Ronquido, la doctora Leticia Juan, ha denunciado que "muchos pacientes renuncian a sus vacaciones por la imposibilidad o incomodidad de viajar con las máquinas de ventilación de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP, por sus siglas en inglés)".

"Cada verano, vemos pacientes que nos trasladan las dificultades que encuentran para mantener su tratamiento durante determinados viajes", ha indicado, añadiendo que "muchos renuncian a viajes exóticos por la imposibilidad de poder conectar la máquina de respiración a la corriente eléctrica". "Lo vemos en viajes de novios, donde los destinos suelen ser safaris, lugares selváticos, desierto o zonas heladas", ha explicado.

En este sentido, Juan ha puesto de manifiesto que, por ello, "no se trata de cuestionar la eficacia del CPAP, que sigue siendo una herramienta fundamental en muchos casos". A su juicio, es necesario "analizar qué opciones pueden existir para cada perfil de paciente", ya que este centro ha recordado que, en verano, "miles de personas con apnea obstructiva del sueño (AOS) se enfrentan a una realidad poco visible", siendo esta la de "cómo mantener su tratamiento mientras viajan".

Este "es un trastorno que provoca interrupciones repetidas de la respiración durante el descanso y que puede afectar significativamente a la calidad de vida, al rendimiento diario y a la salud cardiovascular si no se trata adecuadamente", han continuado desde el Instituto de Apnea y Ronquido, tras lo que han indicado que "muchos pacientes utilizan dispositivos CPAP".

Según han señalado, estos son considerados "el tratamiento de referencia para numerosos casos de apnea". "Sin embargo, viajar con estos equipos puede requerir una planificación adicional, especialmente en desplazamientos prolongados, viajes internacionales o estancias en entornos donde el acceso a la electricidad puede resultar limitado", han manifestado.

"En los últimos años, la Medicina dental del sueño ha experimentado un importante avance gracias a dispositivos intraorales diseñados para mantener abierta la vía aérea durante el descanso", han proseguido, para agregar que "estos tratamientos, indicados para determinados perfiles de pacientes y siempre bajo evaluación clínica previa, ofrecen la ventaja de no requerir alimentación eléctrica".

ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS

No obstante, Juan ha puesto de relieve que "muchas personas desconocen que existen alternativas terapéuticas validadas para determinados casos de AOS". "La clave está en realizar una valoración individualizada y trabajar de forma coordinada con otros especialistas para determinar qué tratamiento es el más adecuado", ha asegurado.

En este contexto, el Instituto de Apnea y Ronquido ha declarado que "estos dispositivos presentan, además, ventajas logísticas para pacientes que realizan viajes frecuentes por motivos laborales, actividades deportivas o desplazamientos a destinos donde la portabilidad del tratamiento resulta especialmente relevante".

Por otra parte, y tras destacar que "los trastornos respiratorios del sueño no solo afectan a quien los padece", ya que "los ronquidos intensos y las pausas respiratorias también pueden alterar el descanso de quienes comparten habitación o cama con el paciente", Juan ha señalado que "es frecuente que las parejas identifiquen los primeros síntomas de la apnea antes que el propio paciente".

Con todo, desde este centro han destacado las alternativas portátiles a las máquinas CPAP y han expuesto el ejemplo de los deportistas y las personas que viajan habitualmente por trabajo como grandes beneficiados. "En el deporte de alto rendimiento, la recuperación es tan importante como el entrenamiento", ha señalado la ciclista profesional Marta Álvarez, que padece apnea del sueño.

"Poder disponer de una solución cómoda para determinados desplazamientos facilita mucho la logística de los viajes y ayuda a mantener una buena calidad de descanso", ha insistido esta deportista, mientras que el Instituto de Apnea y Ronquido ha destacado que "la evidencia científica continúa reforzando la importancia de un diagnóstico temprano y de una correcta adherencia al tratamiento".