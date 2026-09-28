Insomnio: dormir mal se relaciona con un 26% más de riesgo de ictus

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MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pasar una mala noche de vez en cuando puede parecer un problema menor, pero cuando las dificultades para dormir se mantienen en el tiempo, sus efectos pueden ir mucho más allá del cansancio durante el día. El sueño está estrechamente relacionado con el funcionamiento del cerebro y con numerosos procesos del organismo.

EL INSOMNIO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE DORMIR MAL

El insomnio se asocia con un riesgo un 26% mayor de sufrir un accidente cerebrovascular y un 28% mayor de ser hospitalizado, según una nueva investigación del Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (Italia), que respalda la idea de que el insomnio es un indicador importante de la salud cerebral, mental y general.

La revisión, publicada en 'Sleep Medicine Reviews' y financiada por la Academia Europea de Neurología (EAN), recopila evidencia sobre siete indicadores de salud. Además del mayor riesgo de accidente cerebrovascular y hospitalización, los investigadores hallaron que el insomnio se asociaba con la depresión y las conductas suicidas, mientras que la evidencia sugería una relación con la demencia, en particular con la enfermedad de Alzheimer.

Los hallazgos se suman a la creciente evidencia de que el insomnio puede tener implicaciones que van mucho más allá de la mala calidad del sueño y el deterioro del funcionamiento diurno. El insomnio implica dificultad para conciliar o mantener el sueño y un deterioro del funcionamiento diurno, a pesar de tener la oportunidad adecuada para dormir. Un metaanálisis previo estimó que el insomnio que cumple con los criterios de diagnóstico internacionales afecta a alrededor del 22% de la población general.

El autor principal, Luca Vignatelli, del IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Italia, comenta: "El insomnio merece atención como señal de alerta sobre el estado de la salud cerebral y mental. Estos hallazgos demuestran que una persona con insomnio tiene un mayor riesgo de sufrir demencia o accidente cerebrovascular. El insomnio debe reconocerse y abordarse como parte de un enfoque integral de la salud para reducir el riesgo de desarrollar estos trastornos".

Para evaluar el impacto general del insomnio en la salud, los investigadores realizaron búsquedas en dos importantes bases de datos de investigación médica, MEDLINE y EMBASE, hasta agosto de 2025. Combinaron la evidencia de revisiones sistemáticas existentes con tres nuevas revisiones sistemáticas de estudios primarios sobre accidentes cerebrovasculares, lesiones laborales y hospitalizaciones.

UN 26% MÁS DE RIESGO DE ICTUS Y UN 28% MÁS DE HOSPITALIZACIÓN

Se identificaron nueve estudios elegibles para el estudio del ictus, de los cuales seis se incluyeron en el metaanálisis. En total, la revisión sistemática incluyó a más de 1,3 millones de participantes. El análisis reveló que las personas con insomnio presentaban un riesgo un 26% mayor de sufrir un ictus, si bien la magnitud de la asociación varió considerablemente entre los estudios.

Cinco estudios analizaron la hospitalización, tres de los cuales se incluyeron en el metaanálisis. Las personas con insomnio tenían un 28% más de probabilidades de ser hospitalizadas por cualquier motivo.

Más allá del ictus y la hospitalización, la evidencia más amplia vincula el insomnio con diversos problemas de salud cerebral y mental. La mayoría de las revisiones hallaron una asociación entre el insomnio y la demencia de cualquier causa, aunque los resultados no fueron consistentes en todos los estudios. La evidencia fue más consistente para la enfermedad de Alzheimer, mientras que los hallazgos para la demencia vascular fueron contradictorios.

LA RELACIÓN ENTRE EL INSOMNIO, EL ALZHEIMER Y OTROS PROBLEMAS CEREBRALES

Los autores señalan que los hallazgos deben interpretarse considerando las diferencias en la definición de insomnio entre los estudios y la escasa consideración del uso de medicamentos para dormir. Asimismo, destacan que la revisión identifica asociaciones, pero no establece que el insomnio cause directamente las afecciones estudiadas.

No obstante, los hallazgos respaldan una mayor atención al insomnio en la práctica clínica y la inclusión de los trastornos del sueño y la higiene del sueño en las iniciativas de promoción de la salud.

"El sueño debería formar parte del diálogo sobre la salud cerebral a cualquier edad. Necesitamos concienciar sobre el insomnio y su tratamiento, y asegurarnos de que el sueño se incluya en los programas de promoción de la salud en nuestras comunidades, escuelas y lugares de trabajo", señala el profesor Stefan Seidel, autor del estudio.