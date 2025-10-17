La inmunoterapia pre y poscirugía mejora la supervivencia en cáncer gástrico, según un estudio

Lo ha resentado este viernes el director del Vhio en Berlín

BARCELONA, 17 Oct.

El ensayo clínico internacional de fase 3 Matterhorn ha demostrado que añadir el anticuerpo de inmunoterapia durbalumab al tratamiento estándar de quimioterapia pre y poscirugía mejora la supervivencia en pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica localizado y operable.

El jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio), Josep Tabernero, ha presentado los resultados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (Esmo), que se celebra entre el 17 y el 21 de octubre en Berlín (Alemania), informa el Vall d'Hebron en un comunicado de este viernes.

En 2020 se diagnosticaron 1,9 millones de casos de cáncer gástrico en todo el mundo y es la cuarta causa de muerte por cáncer después de pulmón, colorrectal y hepático.

RESECCIÓN QUIRÚRGICA, OPCIÓN PRINCIPAL

Tabernero ha explicado que la "opción principal" de tratamiento con estos tipos de cáncer es la resección quirúrgica completa, y que el tratamiento estándar en la mayoría de los países occidentales incluye el régimen de quimioterapia FLOT antes y después de la cirugía.

"Aunque los avances terapéuticos han mejorado la supervivencia, la tasa de supervivencia global a los 5 años del diagnóstico es del 33% en Estados Unidos y del 25% a nivel mundial, por lo que se requieren nuevas opciones de tratamiento", ha añadido el oncólogo.

EL ENSAYO

El ensayo Matterhorn evalúa la eficacia de añadir un fármaco inhibidor de punto de control inmunitario, el anticuerpo durvalumab, al tratamiento estándar de quimioterapia antes y después de la cirugía en pacientes con cáncer gástrico o de la unión gastroesofágica localizado y resecable, es decir, candidato a ser tratado con cirugía.

En el estudio participaron 948 pacientes que recibieron de forma aleatoria el régimen de quimioterapia FLOT más durvalumab o placebo antes y después de la cirugía.

RESULTADOS

El pasado junio se presentaron en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica (Asco) los resultados de supervivencia libre de eventos, publicados en la revista 'The New England Journal of Medicine', y en Esmo se presentan los resultados de supervivencia global.

Tras una mediana de seguimiento de 43 meses, los pacientes que recibieron inmunoterapia más FLOT mostraron "una mejora estadística y clínicamente significativa" en la supervivencia global frente a aquellos que recibieron placebo más FLOT, con una reducción del riesgo de muerte del 22%.

No se alcanzó la mediana de supervivencia en ninguno de los dos grupos; sin embargo, tras 3 años, el 69% de los pacientes tratados con durvalumab seguían vivos, frente al 62% en el grupo control.

La supervivencia mejoró en todos los subgrupos de pacientes independientement de sus niveles en la proteína PDL-1 y el estado ganglionar patológico.

Tabernero ha concluido que los datos respaldan la nueva estratégica "como nuevo tratamiento estándar a nivel global en este grupo de pacientes".