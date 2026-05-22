Una inmunoterapia inyectada en lesiones precancerosas orales logra evitar la cirugía en muchos pacientes

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MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La inyección directa de una dosis baja del inhibidor de puntos de control inmunitarios nivolumab en lesiones orales precancerosas redujo significativamente el tamaño de las lesiones y el riesgo de progresión del cáncer, evitando la cirugía a la mayoría de los pacientes, según una investigación del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (Estados Unidos).

Este trabajo sugiere un enfoque novedoso para la prevención del cáncer oral mediante la intercepción inmunitaria.

LAS LESIONES PRECANCEROSAS QUE PUEDEN EVOLUCIONAR A CÁNCER ORAL

Los resultados del primer ensayo clínico de fase I en humanos fueron se presentan en la Reunión Anual 2026 de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) celebrada en San Diego (Estados Unidos) por el investigador principal Moran Amit, profesor adjunto de Cirugía de Cabeza y Cuello. El estudio exploró la viabilidad y la eficacia de hasta cuatro dosis de inmunoterapia intralesional con nivolumab para pacientes con displasia oral de leve a grave.

"El hecho de que hayamos podido evitar la cirugía en la gran mayoría de los pacientes es un claro indicio de que esas lesiones dejaron de ser problemáticas para convertirse en algo con lo que los pacientes pueden convivir y que podemos simplemente monitorizar de cerca", señala Amit.

"Nos alientan estos resultados, que demuestran que la inmunoterapia administrada localmente es eficaz no solo para prevenir la progresión de estas lesiones, sino también para reducir su riesgo de progresión, lo que abre una vía para la prevención del cáncer que desconocíamos hasta ahora", afirma.

Las lesiones precancerosas orales son cambios celulares anormales asintomáticos en la boca. Según el grado de anormalidad celular o displasia, las lesiones precancerosas tienen riesgo de progresar a cáncer oral, pero no existe un biomarcador conocido para determinar qué lesiones se convertirán en cáncer. El tratamiento estándar para estos pacientes consiste en la extirpación quirúrgica o ablación de las lesiones como medida preventiva.

Si bien los médicos intentan minimizar la cantidad de tejido que se extirpa de la cavidad oral, no existen métodos establecidos para preservar el tejido. Dos de cada tres pacientes presentan múltiples lesiones que pueden reaparecer tras la extirpación, lo que a menudo conlleva varias cirugías en las que se extirpa gran parte de la boca y la lengua. Esto provoca que muchos pacientes tengan dificultades para tragar, hablar y comer, además de otros síntomas debilitantes que reducen su calidad de vida.

UNA INMUNOTERAPIA ADMINISTRADA DIRECTAMENTE SOBRE LA LESIÓN

Estudios previos han demostrado que el uso sistémico intravenoso (IV) de nivolumab, un anticuerpo monoclonal anti-PD-1, puede reducir el tamaño de estas lesiones y su riesgo de progresión. Sin embargo, este enfoque implica una dosis relativamente alta de nivolumab, que además conlleva toxicidades consideradas excesivas para pacientes sin cáncer.

Estos estudios llevaron a Amit y sus colegas a diseñar un ensayo clínico de fase I con una dosis mucho menor de nivolumab (entre el 2% y el 4% de la dosis sistémica), inyectada directamente en la lesión. En el ensayo participaron 29 pacientes con al menos una lesión oral con alto riesgo de progresión. De ellos, 15 presentaban displasia grave y 14 displasia leve. Los pacientes recibieron 10 o 20 mg de nivolumab inyectados directamente en las lesiones cada semana durante cuatro ciclos.

Así, en el estudio, el 85% de los pacientes experimentaron una disminución del tamaño de la lesión tras un seguimiento medio de 14,5 meses, con una reducción media general del 60%, mientras que 19 pacientes (65%) experimentaron reducciones superiores al 50%.

Doce pacientes (41%) experimentaron una disminución en el grado de gravedad de sus lesiones, y seis pacientes no presentaron signos de displasia tras el seguimiento, lo que indica que lograron una respuesta patológica completa. Todos los pacientes, excepto cuatro, completaron el ensayo en su totalidad. Solo seis de las lesiones tratadas progresaron a cáncer y, gracias a su detección precoz, se extirparon quirúrgicamente.

Ningún otro paciente requirió una resección quirúrgica adicional. No se observaron efectos secundarios que limitaran la dosis, y la mayoría de los eventos adversos fueron de grado 1 o 2, con un caso de diarrea, uno de hiperglucemia y uno de acidosis.

Es importante destacar que los resultados reportados por los pacientes mostraron una calidad de vida mucho mayor en lo que respecta a síntomas relacionados con la cabeza y el cuello, como la deglución, el dolor bucal, la comunicación y el gusto.

MENOS CIRUGÍAS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS PACIENTES

Los resultados demuestran que la inyección de nivolumab directamente en las lesiones orales precancerosas es segura y bien tolerada, y podría ser un medio eficaz para prevenir la progresión mediante la intervención inmunológica.

Curiosamente, las lesiones precancerosas aparecen en muchos otros tipos de cáncer, incluidos el de piel, el de cuello uterino y el de colon, lo que sugiere que la administración local de inmunoterapia podría servir también como método de prevención para esos cánceres.

Si bien este ensayo de fase I se centró en el tratamiento de una sola lesión, actualmente se está planificando un ensayo de fase II controlado con placebo para permitir el tratamiento simultáneo de múltiples lesiones.