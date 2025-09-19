El inicio de curso trae un aumento de atenciones de menores con virus en Urgencias

El coordinador jefe de Pediatría y sus Áreas Específicas del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar (Cádiz), José Luis Díaz, en una imagen de archivo. - QUIRÓNSALUD CAMPO DE GIBRALTAR

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador jefe de Pediatría y sus Áreas Específicas del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar (Cádiz), José Luis Díaz, ha señalado que el comienzo de las clases coincide con "un pico" en las atenciones por tos, mocos, fiebre, diarrea o vómitos, algunos de los síntomas más comunes que presentan los menores cuando acuden al servicio de Urgencias Pediátricas, lo que se traduce en gastroenteritis, faringitis, y amigdalitis entre las patologías más frecuentes.

En una nota de Quirónsalud, el facultativo ha resaltado la importancia de "identificar correctamente" los síntomas cuando aparece la fiebre y "ser racional" en el suministro de antibióticos.

"El 80% de los procesos febriles son de origen vírico y no bacteriano", comenta el doctor, lo que supone que para su tratamiento "no se requieren antibióticos", ha advertido, incidiendo en que "si sumamos lo bien vacunados que están nuestros niños" supone que "cada vez hay más casos que no requieren del uso de estos antibióticos", hacia los que determinadas bacterias están mostrándose cada vez más resistentes.

Es por ello que el pediatra ha recalcado la necesidad de ser "selectivo" en el uso de estos tratamientos.

De igual modo, ha recomendado a los padres y madres el inculcar a sus hijos "buenos hábitos, sobre todo en lavado de manos" para prevenir las infecciones en el retorno a las aulas.

Participar en las campañas de vacunación, como las de la gripe o la bronquiolitis, también es una herramienta preventiva a tener en cuenta, y su seguimiento, como ha expuesto el pediatra, ha reducido la incidencia de estas patologías en los segmentos de edad a los que pertenecen los vacunados.

El responsable de las Urgencias Pediátricas ha recomendado que los padres "no duden en acudir a Urgencias si observan que los síntomas"no se pueden controlar", sobre todo en el caso de una fiebre "de más de 72 horas, decaimiento, vómitos o diarreas".

Como ha recordado esta empresa, el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar "es el único centro, público o privado, de la comarca que cuenta con urgencias pediátricas las 24 horas, los 365 días al año, en las que el menor será atendido siempre por un pediatra".

El centro cuenta con un equipo de especialistas que atiende a niños desde el nacimiento hasta los 14 años con patologías como infecciones, dermatológicas, digestivas, entre otras, que precisan valoración urgente. Además, tras la atención en Urgencias los menores pueden ser objeto, en caso de que sea necesario, de seguimiento a través de consulta pediátrica. De igual modo, se cuenta con cirujano pediátrico.