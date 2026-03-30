Un informe revela un incremento de casos de bruxismo en España, especialmente en pacientes de entre 25 y 45 años

Archivo - Imagen de recurso de una persona con síntomas de bruxismo. - HOPE CONNOLLY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo informe de Cleardent revela un incremento sostenido de los diagnósticos de bruxismo en todas las comunidades autónomas entre 2020 y 2026, especialmente en pacientes de entre 25 y 45 años.

Además, el informe, realizado con datos de las 71 clínicas de Cleardent, muestra un crecimiento paralelo de las consultas por dolor mandibular, cefaleas tensionales y patología de la articulación temporomandibular (ATM). La demanda de férulas de descarga nocturna también ha aumentado de forma constante en el mismo periodo.

En este contexto, el centro señala que el bruxismo -el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes- ha pasado de ser una afección minoritaria a convertirse en uno de los tres principales problemas de salud oral en España.

"Los datos epidemiológicos más recientes y la observación clínica en la red Cleardent, con 71 centros en toda España, dibujan un fenómeno que no ha tocado techo: seis años después del inicio de la pandemia, los niveles de estrés y ansiedad siguen siendo estructuralmente altos, y el bruxismo es su manifestación más silenciosa y más dañina", subraya la compañía.

Al hilo, Cleardent recuerda que el bruxismo es llamado la enfermedad silenciosa porque el paciente frecuentemente no es consciente de él, especialmente en su forma nocturna. Entre las consecuencias del bruxismo se encuentran el desgaste progresivo del esmalte y la dentina, que puede comprometer las piezas dentales de forma irreversible, así como dolor crónico en la musculatura de la masticación, cuello y hombros, cefaleas matutinas recurrentes y, en algunos casos, migrañas diagnosticadas.

El bruxismo también puede provocar trastornos de la articulación temporomandibular (ATM): chasquidos, limitación de apertura bucal, dolor articular. Además de problemas de sueño y, en casos más avanzados, necesidad de rehabilitación protésica parcial o total.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, Cleardent aconseja una revisión anual con el dentista, ya que asegura que el profesional detecta señales de bruxismo (facetas de desgaste, hipersensibilidad) antes de que aparezcan síntomas evidentes. También recomienda el uso de una férula de descarga personalizada, aunque debe ser prescrita y adaptada por un especialista. "Las férulas genéricas de farmacia no son eficaces ni seguras", añade.

Asimismo es recomdendable una gestión activa del estrés: el abordaje psicológico o de fisioterapia es necesario cuando el bruxismo tiene componente ansioso crónico. Así como, reducir el consumo de cafeína y alcohol, evitar la goma de mascar, practicar técnicas de relajación antes de dormir.

Por último, la compañía apunta que, en casos con afectación de la ATM o desgaste severo, es imprescindible la valoración por un especialista en disfunción craneomandibular.