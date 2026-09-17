Un informe respalda la utilidad de la melatonina para ayudar a conciliar el sueño y aliviar el 'jet lag'

Archivo - Mujer dormida en la cama después de leer un libro. - ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Científico de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (AFEPADI) ha desarrollado un informe que destaca la solidez de la evidencia científica que respalda la utilidad de la melatonina para ayudar a conciliar el sueño y aliviar los síntomas asociados al 'jet lag', y apunta a un perfil de seguridad "favorable" en las condiciones estudiadas.

El informe 'Evidence Assessment Report (EAR): Melatonina como complemento alimenticio', basado en revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos realizados en humanos, identifica la iniciación del sueño como uno de los ámbitos con una evidencia más consistente.

En concreto, se refiere a un metaanálisis, que reunió 19 estudios y 1.683 participantes, en el que se observó una reducción media de siete minutos en el tiempo necesario para conciliar el sueño en las personas que tomaron melatonina frente a placebo.

Un análisis posterior, basado en 26 ensayos clínicos aleatorizados, también encontró un efecto favorable de la melatonina sobre la latencia de inicio del sueño y señaló que la respuesta puede variar en función de factores como la dosis, el momento de administración y las características de la población estudiada.

RESPALDO FRENTE AL 'JET LAG'

El 'jet lag' es el segundo de los ámbitos con mayor respaldo científico. Una revisión sistemática 'Cochrane' de 10 ensayos clínicos concluyó que la melatonina reduce de forma significativa los síntomas asociados al desfase horario cuando se administra próxima al horario de sueño del destino. El efecto resulta especialmente relevante en viajes que atraviesan cinco o más husos horarios.

Los estudios analizados tampoco encontraron diferencias relevantes de eficacia entre dosis de 0,5 y cinco miligramos (mg), ni ventajas adicionales con ocho mg respecto a cinco mg.

En esta línea, el informe destaca que los efectos de la melatonina no dependen únicamente de la cantidad ingerida, pues la literatura científica no permite establecer una relación lineal entre dosis más elevadas y un mayor beneficio, ni determinar una dosis óptima universal.

En cambio, apunta que factores como la formulación, el momento de administración y las características de cada población también influyen en la respuesta observada. "El valor de la melatonina no reside en un uso indiscriminado, sino en conocer qué efectos cuentan con respaldo científico consistente y en qué condiciones se han observado", ha señalado el médico de atención primaria y presidente del Comité Científico de AFEPADI, Miguel Florido.

SEGURIDAD

Respecto al perfil de seguridad, el Comité Científico apunta que este es "favorable" en las condiciones estudiadas, con algunos efectos adversos leves y transitorios y sin una señal consistente de acontecimientos graves atribuibles a su uso.

El informe señala que la evidencia disponible es más limitada en determinados contextos, como las exposiciones prolongadas, la población pediátrica, el embarazo y la lactancia, las personas mayores con comorbilidades o determinadas interacciones.

El documento también analiza la diversidad regulatoria existente en Europa y recuerda que una parte relevante de la investigación se ha llevado a cabo con formulaciones farmacéuticas o dosis superiores a las utilizadas habitualmente en complementos alimenticios, lo que limita la extrapolación de algunos resultados.