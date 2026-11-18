Archivo - Un informe realizado por más de 50 expertos aboga por reforzar la formación en Atención Primaria sobre fibrosis pulmonar - ALTAYB/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 profesionales sanitarios, gestores y representantes de pacientes han llevado a cabo un informe a través del que han identificado el diagnóstico precoz, la coordinación multidisciplinar y la equidad territorial como prioridades en la atención de la fibrosis pulmonar en España, ante lo que consideran necesario reforzar la formación en Atención Primaria al respecto.

El documento, titulado 'Itinerario Fibrosis con Voz: transformando el abordaje de las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) en España', presentado en una jornada celebrada en el Senado e impulsada por la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim, tiene el objetivo de avanzar hacia una asistencia más coordinada, integral y centrada en las personas que padecen la enfermedad. Además, busca mejorar la pronta detección y transformar el abordaje en el país.

"En afecciones como la fibrosis pulmonar, en la que el tiempo es un factor clave, necesitamos avanzar hacia un modelo asistencial que facilite la sospecha temprana y agilice la derivación al neumólogo", ha indicado al respecto la neumóloga del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y presidenta de Neumomadrid, la doctora Belén López-Muñiz, quien ha añadido, no obstante, que "llegar antes al diagnóstico es solo el primer paso". "También es fundamental garantizar un manejo adecuado y una atención coordinada", ha señalado.

Además, han participado en la cita, entre otros, la secretaria general de la Sociedad Española de Reumatología (SER), la doctora Carmen Ordás; el presidente electo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el doctor Bernardino Alcázar; y el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar (AFEFPI), Carlos Lines. Todos ellos han abordado las principales conclusiones del documento y la importancia de impulsar una respuesta compartida entre sanitarios, pacientes y Administraciones.

Para llegar a este punto, los expertos han analizado la situación en Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana. Con ello, se han constatado las principales barreras asistenciales y se ha propuesto una hoja de ruta con medidas concretas para mejorar el diagnóstico, el abordaje y el acompañamiento de las personas que conviven con las patologías, EPI que comprenden más de 200 entidades clínicas distintas, entre las que las formas fibrosantes -encabezadas por la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y la fibrosis pulmonar progresiva (FPP)- son afecciones que tienen un impacto significativo en la supervivencia y la calidad de vida de las personas.

RETRASO EN LA SOSPECHA

Así, uno de los principales retos identificados es el retraso en la sospecha y el diagnóstico de la fibrosis pulmonar, y es que la presencia de síntomas inespecíficos, como la dificultad respiratoria, la tos seca persistente y la fatiga, puede dificultar su identificación en las primeras fases de la enfermedad. Ante ello, se aboga por agilizar los circuitos de derivación y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas y equipos multidisciplinares.

Al respecto, el informe muestra que los pacientes de fibrosis pulmonar requieren al menos 14 visitas al año y el 93,4 por ciento de las personas con FPI recién diagnosticados precisa al menos una hospitalización en cinco años. Por ello, y ante las diferencias territoriales en el acceso a unidades especializadas, terapias innovadoras, ensayos clínicos y recursos de apoyo, se plantea fortalecer las redes entre hospitales y establecer criterios homogéneos de derivación y seguimiento.

"Convivir con fibrosis pulmonar implica cambiar profundamente el día a día y enfrentarse a muchas incertidumbres desde los primeros síntomas", ha concretado Lines, quien ha agregado que es necesario "que la voz de los pacientes se tenga en cuenta a la hora de diseñar la atención sanitaria, porque nadie conoce mejor las dificultades de este recorrido que quienes lo viven en primera persona, que son los enfermos y sus familias".

Frente a ello, los expertos han reclamado vías rápidas de diagnóstico, reconocimiento de los comités multidisciplinares, creación de registros e indicadores comunes, acceso equitativo a la innovación y refuerzo del apoyo integral al paciente. "Desde Boehringer Ingelheim, creemos que escuchar a los pacientes y fomentar el diálogo entre profesionales sanitarios, asociaciones y gestores es fundamental para avanzar en el abordaje de la fibrosis pulmonar", ha sostenido su director de Acceso al Mercado y Gestión Sanitaria en España, Guillem Bruch.