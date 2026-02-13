Un informe del ISCIII propone que el nuevo Programa Marco aumente el presupuesto del clúster salud hasta el 15%

Archivo - Laboratorio - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

La aportación presupuestaria actual para todos los programas que engloba el Clúster Salud se considera insuficiente, según un informe estratégico publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que propone que el porcentaje adecuado de presupuesto total del Programa Marco dedicado a salud debería oscilar entre el 10 y el 15 por ciento del total, no el 8 por ciento actual.

El informe estratégico, impulsado desde la Subdirección general de programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales, recoge claves y recomendaciones para reforzar la investigación en salud en el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (FP10).

Con este documento, el Instituto aporta una visión institucional y estratégica en torno al futuro Programa Marco europeo, que entrará en vigor en 2028 y se extenderá hasta 2034. El informe valora diferentes áreas de investigación e innovación prioritarias, y subraya las oportunidades, fortalezas, retos y desafíos de la I+D+I en salud en Europa para los próximos años.

A lo largo del informe, se incluyen valoraciones orientadas a los aspectos estratégicos del actual y del futuro Programa Marco, que se completan con contenidos orientados a aportar una visión más práctica sobre las reglas de participación y la gestión de proyectos.

OTRAS RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO

También se recomiendan cambios en el reparto presupuestario del Cluster, con una redistribución de fondos entre Partenariados, misiones como la de Cáncer y convocatorias del programa de trabajo, que favorezca la inversión en estas últimas.

Asimismo, la mayor parte del personal investigador cita preferencia por convocatorias en dos fases, ya que la primera criba permite una dedicación más completa en la segunda fase, cuando ya se ha valorado que la idea es lo suficientemente competitiva. Por otro lado, se considera muy positiva la inclusión de los ensayos clínicos independientes liderados por personal investigador en los proyectos europeos, aunque se identifican múltiples barreras para su puesta en marcha, recordando que el actual Programa Marco tiene dificultades para dar solución a diversos retos en este ámbito.

Como posibles soluciones se propone crear un marco específico y adaptado a la investigación clínica independiente, así como la creación de una nueva Agencia para su desarrollo e implementación, que impulse la formación específica y la financiación, y que amplíe el tiempo de ejecución para los proyectos que lleven a cabo este tipo de ensayos clínicos.

En cuanto a la financiación de proyectos en el Clúster Salud, la modalidad 'bottom- up' es la que se valora de manera más positiva, ya que permitiría explorar ideas innovadoras en salud que no encajan fácilmente en los marcos temáticos establecidos. En este sentido, se considera que el próximo Programa Marco debería promover y financiar una misma temática a través de diferentes programas, una línea de trabajo que se vería reforzada con la búsqueda de sinergias entre distintos programas de financiación en salud, y con otros clústeres.

El informe también valora de manera muy positiva la integración de las ciencias sociales, la ciencia abierta y la dimensión de género en los proyectos de Horizonte Europa, y la implicación de pacientes y representantes de pacientes en éstos. Por ello, se recomienda la integración e incentivación de todos estos aspectos.

El personal investigador del ISCIII considera, además, que el próximo Programa Marco debería mejorar la traslación y transferencia de los resultados de investigación, aumentando la cantidad de acciones de innovación (IAs) dentro del programa de trabajo del Clúster Salud. "Se necesita una mayor validación de pruebas de concepto o proyectos de demostración tecnológica, con más financiación y una mayor incorporación de la transferencia en el tejido académico", señalan.

También se ven necesarias medidas que permitan crecer en el tejido de transferencia, para acercarse más a los niveles de los países punteros en este aspecto. En cuanto a programas de ayudas como las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) y las becas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), herramientas muy valiosas para la atracción de talento, es preciso orientarlas más a la retención de este talento y al relevo generacional.

Finalmente, sobre las Infraestructuras de Investigación en Salud, se considera que son herramientas adecuadas para impulsar la I+D+I, pero se observa la necesidad de mejoras que optimicen su labor. Por ejemplo, se recomienda una reestructuración para optimizar recursos, evitar duplicidades y fusionar infraestructuras por temática.