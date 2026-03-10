Un informe apunta la falta de relación entre la exposición a radiofrecuencia y enfermedades comunes

Archivo - Chica mirando el móvil. - VALERIY_G/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF) no tiene relación consistente con el riesgo de padecer dolor de cabeza, insomnio o malestar general, según recoge un nuevo informe de síntesis elaborado por el Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS).

El documento ha sido elaborado a partir de revisiones sistemáticas encargadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el efecto en la salud de la radiofrecuencia emitida por dispositivos como los teléfonos móviles o por estaciones base.

La revisión observacional del informe, que evaluó los efectos de la exposición prolongada en la vida real a partir de datos de más de 486.000 personas en Europa, se centró en condiciones crónicas o repetidas a los campos, como el uso habitual del teléfono móvil, que conlleva exposición en la cabeza, o la cercanía a antenas de telefonía y WIFI, que supone exposición de cuerpo entero.

Tras revisar 13 artículos científicos, los expertos han determinado que no hay relación entre el uso del teléfono y un aumento del riesgo de padecer tinnitus (pitidos en los oídos) o migrañas. Tampoco existe un patrón que relacione una mayor dosis de exposición con un aumento de los síntomas.

En la misma línea, no se observan efectos consistentes sobre la calidad del sueño o escalas de malestar general vinculados a las antenas ambientales.

Por otra parte, el informe incluye una revisión de la investigación experimental en la que se señala que ni la población general ni las personas que se identifican con electrosensibilidad (EHS) son capaces de detectar si están realmente expuestas a una fuente de radiofrecuencia.

En pruebas donde se comparó una exposición real frente a una simulada sin que el participante supiera cuál era cuál, la capacidad de acierto no superó el azar. Este hallazgo sugiere que los síntomas que algunas personas experimentan en contextos no controlados podrían responder a expectativas previas o al llamado efecto nocebo, más que a un efecto físico de las ondas en el cuerpo.

DESPEJA DUDAS SOBRE LA SEGURIDAD

El CCARS ha afirmado que este informe constituye la mejor síntesis de evidencia disponible hasta la fecha y que ha sido elaborada bajo estándares internacionales de máxima transparencia y rigor.

Aunque los investigadores han reconocido que siempre existen ciertas incertidumbres, como la dificultad de medir con exactitud la exposición en la vida diaria, han subrayado que la certeza de que no hay efectos adversos en las comparaciones principales es de nivel moderado a alto.

De este modo, han señalado que esta revisión proporciona una base sólida para informar a la población y a las autoridades sanitarias, despejando dudas sobre la seguridad de las tecnologías de comunicación inalámbrica en los niveles de exposición habituales.