Un informe de la AACR destaca los últimos avances contra el cáncer y las nuevas vías de investigación

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MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRES) -

La Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) ha publicado la 16.ª edición de su Informe Anual sobre el Progreso del Cáncer. Este informe exhaustivo proporciona datos actualizados sobre la incidencia, la mortalidad y la supervivencia del cáncer. Asimismo, describe cómo la investigación básica, traslacional y clínica del cáncer, así como la ciencia poblacional relacionada con el cáncer -financiadas en gran medida por inversiones federales en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)- están mejorando la salud y salvando vidas.

El Informe de Progreso Oncológico 2026 de la AACR destaca los últimos avances en la comprensión, prevención, detección y tratamiento del cáncer, así como información importante sobre el apoyo a pacientes y supervivientes. El informe de este año también analiza el futuro de la investigación oncológica, describiendo el prometedor impacto de diversas tecnologías.

El informe, pilar fundamental de la labor educativa y de promoción de la AACR, concluye con recomendaciones políticas específicas para lograr un futuro más saludable.

"A lo largo de mis 25 años de carrera como médico-científico, he presenciado una transformación extraordinaria en nuestra comprensión del cáncer y en cómo diagnosticamos y tratamos a los pacientes. Los avances en genómica, inmunología e inteligencia artificial nos han brindado una visión sin precedentes de la complejidad del cáncer. Este conocimiento nos está ayudando a desarrollar tratamientos altamente efectivos (y enfoques terapéuticos completamente nuevos) que se adaptan con mayor precisión a la enfermedad de cada paciente", declara el doctor Keith Flaherty, presidente de la AACR y presidente del Comité Directivo del Informe de Progreso del Cáncer 2026 de la AACR.

"Como ilustra el informe de este año, el progreso contra el cáncer avanza rápidamente, con nuevos avances en el horizonte. No podemos detenernos aquí. Ahora es el momento de invertir en investigación médica, fomentar la colaboración entre laboratorios y disciplinas, y apoyar a la próxima generación de científicos especializados en cáncer. De esta manera, aceleraremos los descubrimientos y los traduciremos en enfoques cada vez más precisos y basados ??en la biología que transformarán la vida de los pacientes con cáncer", incide el experto.

11 NUEVOS TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER

Así, según el Informe de Progreso del Cáncer 2026 de la AACR: desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, la FDA aprobó 11 nuevos tratamientos contra el cáncer. Entre ellos: la primera terapia dirigida molecularmente para un tumor cerebral raro y agresivo con una alteración genética específica; la primera aprobación de una quimera dirigida a la proteólisis, una terapia dirigida molecularmente que aprovecha la maquinaria de degradación de proteínas de la célula para matar las células cancerosas, para pacientes con cáncer de mama; el primer inhibidor de puntos de control inmunitarios para el cáncer de ovario; y la primera terapia con células T con receptor de antígeno quimérico (CAR) para pacientes con linfoma de la zona marginal.

Durante ese mismo período, la FDA también aprobó: nuevos usos para cinco terapias contra el cáncer previamente aprobadas; un dispositivo portátil y no invasivo para el tratamiento del cáncer de páncreas; un kit de auto-recolección de virus del papiloma humano (VPH) para uso doméstico; y varias herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar la detección y el diagnóstico precoz del cáncer. La reducción de las tasas de tabaquismo y los avances en la prevención, la detección precoz y el tratamiento han contribuido a la disminución de la tasa general de mortalidad por cáncer en Estados Unidos en un 35% entre 1991 y 2024, lo que ha supuesto 4,8 millones de muertes menos por cáncer.

Cada vez más, los avances en la investigación contribuyen a la supervivencia de las personas con cánceres avanzados y metastásicos. En el conjunto de todos los tipos de cáncer, la tasa de supervivencia relativa a cinco años para la enfermedad en estadio avanzado se ha duplicado con creces en las últimas tres décadas, pasando del 17% a mediados de la década de 1990 al 36% entre 2016 y 2022.

Además de documentar los avances recientes en la lucha contra el cáncer, el Informe de Progreso Oncológico 2026 de la AACR explora varias áreas de investigación emergentes y en curso.

GLP-1 Y RIESGO DE CÁNCER

La primera, en torno al uso de GLP-1 y riesgo de cáncer. Según esta línea de investigación, las intervenciones para la pérdida de peso, incluidos los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), pueden reducir el riesgo de desarrollar cánceres relacionados con la obesidad: Un estudio reciente halló que el uso de semaglutida (Ozempic/Wegovy) se asoció con una reducción del 12% en el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad.

En un estudio independiente, el uso de GLP-1 en personas con diabetes tipo 2 se asoció con un riesgo un 40% menor de cáncer de esófago y un 46% menor de cáncer colorrectal, en comparación con la terapia con insulina. El uso de GLP-1 también puede estar asociado con una reducción del riesgo de cáncer de piel, mama, próstata, hematológico y algunos cánceres ginecológicos.

Sin embargo, como explica el Informe de Progreso Oncológico 2026 de la AACR, la evidencia sobre el uso de GLP-1 y la reducción del riesgo de cáncer sigue siendo inconsistente. Una amplia revisión de 48 ensayos clínicos con más de 94.000 participantes tratados con GLP-1 no encontró una reducción significativa en el riesgo general de cánceres relacionados con la obesidad. Otros estudios han encontrado que el uso de GLP-1 puede aumentar el riesgo de algunos cánceres.

Por ejemplo, el uso de liraglutida (Victoza/Saxenda) aumentó el riesgo de cáncer de tiroides y respiratorio en un 70% y un 62%, respectivamente. En resumen, el papel de estos fármacos en la prevención del cáncer, si bien es prometedor, requiere una mayor investigación.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER

En inteligencia artificial, se ha concluido que esta tecnología está permitiendo enfoques más rápidos y eficientes para la investigación del cáncer y la atención clínica. Según el informe, la IA puede acelerar los descubrimientos en la investigación básica. Recientemente, los investigadores combinaron la IA con tecnologías avanzadas de imágenes espaciales para generar mapas de alta resolución de tumores, revelando la organización espacial y las interacciones de las células cancerosas e inmunitarias dentro del microambiente tumoral. Además, la IA está transformando el desarrollo de fármacos contra el cáncer.

Utilizando un modelo de IA desarrollado recientemente, los investigadores analizaron aproximadamente 10.000 proteínas humanas frente a más de 500 millones de compuestos, identificando más de 2 millones de moléculas candidatas. La IA demuestra beneficios en la detección precoz del cáncer, mejorando la interpretación de imágenes médicas rutinarias y permitiendo un análisis más preciso de imágenes digitales complejas de muestras de tejido, como lo reflejan las recientes aprobaciones de la FDA de varios dispositivos y herramientas de software asistidos por IA.

Además, las tecnologías basadas en inteligencia artificial están mejorando la capacidad de los médicos para predecir los resultados de los pacientes, personalizar los planes de tratamiento y optimizar el diseño de los ensayos clínicos. Además, pueden ayudar a prevenir el agotamiento profesional entre los profesionales sanitarios.

LAS VACUNAS CONTRA EL CÁNCER COBRAN IMPULSO

En cuanto a vacunas contra el cáncer, tras décadas de investigación y progreso constante, las vacunas tanto preventivas como terapéuticas, están cobrando impulso en la práctica clínica y representan una estrategia de tratamiento prometedora para muchos tipos de cáncer. Según el Informe de Progreso Oncológico 2026 de la AACR, las nuevas tecnologías permiten a los investigadores mejorar el diseño de las vacunas, identificar nuevas dianas específicas para tumores y optimizar las combinaciones con otras terapias.

Entre los avances recientes se incluyen: un pequeño ensayo individualizado de una vacuna contra el cáncer de páncreas ha dado lugar a remisiones duraderas en pacientes como Donna Gustafson, quien compartió su historia en el informe de este año; los pacientes con melanoma de alto riesgo que recibieron una vacuna de neoantígenos de ARNm individualizada junto con inmunoterapia después de la cirugía experimentaron mejoras sostenidas en la supervivencia libre de recurrencia y libre de metástasis a distancia en comparación con la inmunoterapia sola, en pacientes con cáncer de mama triple negativo en estadio temprano, una vacuna de ARNm individualizada generó respuestas duraderas de células T específicas de neoantígenos, y la mayoría de las pacientes permanecieron libres de recaídas hasta seis años después de la vacunación.

Además, un pequeño ensayo clínico que probó Nous-209, una vacuna basada en ARNm diseñada para provocar una respuesta inmunitaria contra las células que portan mutaciones genéticas asociadas al síndrome de Lynch, descubrió que la vacuna era segura, no causaba efectos secundarios graves y desencadenaba una respuesta inmunitaria fuerte y duradera en personas con síndrome de Lynch.

Si bien las nuevas tecnologías y tratamientos ofrecen una esperanza considerable y mejoran los resultados para muchos pacientes, el cáncer sigue afectando a millones de estadounidenses. Se estima que en 2026 se diagnosticarán más de 2,1 millones de nuevos casos de cáncer y que más de 626.000 personas fallecerán a causa de esta enfermedad solo en Estados Unidos. Para 2050, se prevé que el número de nuevos casos de cáncer en Estados Unidos supere los 2,5 millones, lo que representa un aumento del 19% con respecto a la cifra actual.

Además, las tasas de supervivencia siguen siendo persistentemente bajas para algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, entre 2016 y 2022, la tasa de supervivencia relativa general a cinco años fue del 13,7% para el cáncer de páncreas y del 6,6% para el glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral, en comparación con el 91,9% para el cáncer de mama femenino y el 98,2% para el cáncer de próstata.

AUMENTAN LOS CÁNCERES DE APARICIÓN TEMPRANA

Como se analiza en el Informe de Progreso del Cáncer 2026 de la AACR, la creciente incidencia de cánceres de aparición temprana, definidos como cánceres diagnosticados en personas de entre 18 y 49 años, se ha convertido en una preocupación urgente de salud pública en los últimos años. A nivel mundial, la incidencia de cáncer en personas menores de 50 años aumentó casi un 80% entre 1990 y 2019. Si bien las tasas de incidencia están aumentando en muchos tipos de cáncer, ciertos cánceres gastrointestinales, como el colorrectal, el de estómago y el de esófago, han contribuido de manera desproporcionada al aumento de los cánceres de aparición temprana. Los investigadores han identificado una serie de factores de riesgo superpuestos que podrían estar impulsando estos aumentos, incluyendo el aumento de las tasas de obesidad, estilos de vida más sedentarios, una mayor exposición a contaminantes ambientales y cambios en los patrones alimentarios.

Como se demuestra a lo largo del informe de este año, décadas de inversión federal en investigación oncológica han propiciado avances notables para los pacientes. El progreso en la prevención, la detección precoz, el tratamiento y la supervivencia del cáncer ha ayudado a personas de todas las comunidades a vivir vidas más largas y saludables. Sin embargo, este progreso solo continuará si el Congreso, la Administración, las agencias federales y los legisladores estatales protegen los sistemas que hacen posible la valiosa investigación científica y médica.

El informe concluye que es fundamental preservar el mérito científico, y no las consideraciones políticas o ideológicas, como base de la financiación federal de la investigación. "Como lo ilustra el Informe de Progreso Oncológico de la AACR de este año, décadas de inversión federal sólida, sostenida y predecible en la investigación del cáncer han transformado la atención al paciente y salvado millones de vidas", declara Margaret Foti, directora ejecutiva de la AACR.

"Si queremos seguir progresando para los millones de estadounidenses afectados por el cáncer, es esencial que el Congreso proteja la financiación para la investigación oncológica, así como el riguroso sistema federal de subvenciones que ha contribuido a consolidar a Estados Unidos como líder científico mundial. Solo manteniendo este compromiso con la investigación meritoria, libre de interferencias políticas, podremos descubrir la próxima generación de avances científicos que conduzcan a curas para el cáncer que salven vidas", concluye.