Infecciones de transmisión sexual, ¿por qué debes protegerte?

Woman holding paper with question mark over her crotch. Health hygiene sexual education concept

Woman holding paper with question mark over her crotch. Health hygiene sexual education concept - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SIPHOTOGRAPHY - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EDIZIONES) -

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se transmiten durante las relaciones sexuales. Se habla de infecciones y no de enfermedades porque no siempre producen síntomas.

"Por eso es importante ir a buscarlas, ante relaciones sexuales sin protección, y no sólo cuando hay un aumento del flujo vaginal, de dolor pélvico, de supuración uretral, o de úlceras en la zona genital", según explica en una entrevista con Infosalus la doctora Alicia Comunión Artieda, dermatóloga coordinadora del Grupo de ITS de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), quien advierte también de que la lista de infecciones es muy larga.

"Para hacer un resumen, algunas se contagian por contacto directo piel-piel, y otras requieren de un contacto íntimo (penetración). Estas últimas se evitan utilizando preservativo", según aclara la experta.

Con ello, mantiene que el verano no predispone en sí a un aumento del número de ITS, si bien ya que es época de vacaciones, y se dispone de tiempo libre, se amplían las relaciones sociales, lo que puede dar pie a tener más contactos sexuales. "El alcohol, las drogas, el tener múltiples parejas sexuales son algunos de los factores de riesgo para no usar preservativo y poder contraer ITS", advierte la dermatóloga.

En este punto, recuerda que los jóvenes son una población vulnerable, dado que tienen relaciones sexuales y gran parte no utiliza el preservativo de forma consistente. Además, dice que pese a que todos los jóvenes conocen el VIH como ITS, desconocen el resto de ellas, aunque éstas son mucho más frecuentes. "No saben cómo se transmiten y piensan que ellos no se van a infectar", apunta.

A su juicio, es muy importante que los jóvenes conozcan las distintas ITS, cómo se transmiten, y cómo pueden protegerse. Por ejemplo, señala que mucha gente no sabe que el sexo oral es una práctica de riesgo para la transmisión de gonorrea, de clamidia, y de sífilis. "Es importante que se hagan pruebas para detectar ITS si han tenido alguna práctica de riesgo, relaciones sin preservativo, ya que muchas no presentan síntomas", subraya.

EL PELIGRO DE LA INFECCIÓN POR CLAMIDIA

Es más, la doctora Comunión Artieda hace hincapié en la infección por clamidia, que afecta sobre todo a mujeres menores de 25 años, y que se contagia por tener relaciones sin preservativo, pudiendo infectar el cuello del útero. "La infección es asintomática en dos tercios de las pacientes. Cuando aparecen síntomas, estos consisten en flujo vaginal aumentado y en sangrado o dolor al tener relaciones sexuales con penetración", sostiene.

Por ello, la miembro de la AEDV ve muy importante hacer un diagnóstico específico, que en este caso consiste en una prueba de PCR tomada a nivel cervical, vaginal o incluso en orina; siendo su tratamiento muy sencillo y con un antibiótico específico.

"¿Por qué es importante diagnosticar y tratar la infección por clamidia? Porque es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en gente joven, en nuestro medio, suele ser asintomática y si no se trata puede ascender la infección y provocar problemas en el aparato genital femenino, que a largo plazo puede desembocar en problemas de fertilidad", advierte la doctora.

LAS ITS MÁS FRECUENTES

Así con todo, la dermatóloga coordinadora del Grupo de ITS de la AEDV detalla que, además de la clamidia, la infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la más frecuente en nuestro medio. "Dentro de ésta, los condilomas acuminados o verrugas genitales son muy frecuentes. Están producidos por los tipos 6 y 11 de VPH, y aunque no tiene tratamiento específico, sí disponemos de un amplio arsenal terapéutico para tratarlos, aunque son tratamientos dolorosos y molestos para el paciente", mantiene la experta.

Otras infecciones que han aumentado en los últimos años son la gonorrea y la sífilis, según indica la especialista en ITS, siendo unas patologías que se pueden contagiar también por sexo oral sin protección, y son más frecuentes en hombres que tienen sexo con hombres.

Sobre su prevención, la doctora Comunión Artieda revela que todas las infecciones de transmisión sexual se pueden reducir usando preservativo, aunque es cierto que algunas como los condilomas acuminados pueden contagiarse a pesar del preservativo, afectando a zonas que no cubre éste. "Pero la clamidia, la gonorrea, muchos casos de sífilis, la hepatitis B, y el VIH, entre otras, se evitan utilizando preservativo, y desde el principio de la relación sexual", insiste.

En última instancia, la coordinadora del Grupo de ITS de la Academia Española de Dermatología y Venereología lamenta que queda mucho por hacer en educación afectivo sexual en nuestro país: "Es una pena que los pacientes que acuden con una ITS en muchas ocasiones no sabían de su existencia, y que se podía haber evitado utilizando bien un preservativo. Tenemos que insistir en que el alcohol y otras drogas disminuyen la percepción del riesgo, y las personas bajo sus efectos no usan preservativo, aumentándose así las situaciones de riesgo para su salud sexual".