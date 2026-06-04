Las infecciones durante el embarazo y las enfermedades al nacer pueden generar alteraciones auditivas, según experta

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones durante el embarazo, las enfermedades en los primeros días de vida o factores genéticos pueden estar relacionados con algunas alteraciones auditivas, aunque también pueden aparecer en recién nacidos sin antecedentes aparentes, según la jefa de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario La Zarzuela, Marisa López Gómez, que ha recalcado que realizar el tamizaje de forma universal permite "detectar casos que de otro modo pasarían desapercibidos".

En este sentido, Fundación Sanitas y UNICEF España han desarrollado en Perú un programa de tamizaje auditivo neonatal que ha permitido evaluar a 11.175 recién nacidos para favorecer la detección precoz de posibles alteraciones auditivas desde los primeros días de vida.

Este tipo de pruebas resultan "especialmente relevantes" durante los primeros días de vida, ya que la detección temprana de la hipoacusia permite identificar posibles dificultades antes de que afecten al desarrollo del lenguaje, la comunicación o el aprendizaje, lo que facilita un seguimiento sanitario más precoz.

Este proyecto, impulsado junto a la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, busca reforzar "el acceso temprano a este tipo de pruebas" dentro del sistema sanitario público peruano.

La acción se ha centrado especialmente en tres centros sanitarios priorizados de Lima Norte, donde se ha alcanzado una cobertura del 96,3 por ciento, con 5.480 recién nacidos tamizados. Además, otros 6.295 bebés han sido evaluados en distintos establecimientos de salud de la red DIRIS Lima Norte de la mano de profesionales capacitados a través de las acciones de formación y acompañamiento desarrolladas dentro del programa que han permitido "replicar el proceso más allá de los centros priorizados".

CAPACITACIÓN DE 100 PROFESIONALES SANITARIOS

La iniciativa ha incluido la capacitación de 100 profesionales sanitarios en tamizaje auditivo neonatal y la entrega de equipos de emisiones otoacústicas a dos centros materno-infantiles y un hospital de referencia de Lima Norte. Asimismo, 8.220 madres, padres y cuidadores han recibido materiales informativos y orientación sobre la importancia de la detección precoz.

Más allá de la atención directa, el proyecto ha contribuido al fortalecimiento de capacidades dentro del sistema sanitario público peruano. En este contexto, la experiencia desarrollada en Lima Norte ha servido como referencia para incorporar la detección precoz de deficiencias auditivas en la nueva normativa nacional de Crecimiento y Desarrollo (CRED), una medida orientada a ampliar el acceso a este tipo de evaluación infantil en distintos puntos del país.

Por su parte, la vicepresidenta de Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, ha señalado que la colaboración entre entidades sociales, organismos internacionales y profesionales sanitarios permite desarrollar "proyectos con capacidad de generar impacto más allá de la intervención inicial".

"En este caso, uno de los avances más relevantes ha sido integrar el tamizaje auditivo neonatal en la dinámica habitual de los centros sanitarios participantes, favoreciendo que estas pruebas puedan mantenerse en el tiempo", ha sumado.

La iniciativa forma parte de 'Solidaridad en Acción', el proyecto de Fundación Sanitas orientado a facilitar el acceso a servicios de salud de colectivos en situación de vulnerabilidad a través de la colaboración con entidades sociales y organismos internacionales. Mediante este programa, profesionales sanitarios de Sanitas participan en proyectos de atención, prevención y formación sanitaria en distintos países y contextos sociales.