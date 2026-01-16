Incorporar los paliativos al proceso de ensayos clínicos en pacientes con cáncer avanzado mejora su bienestar

De izquierda a derecha, los doctores Diego Candelmi, Carlos Centeno y Mariano Ponz-Sarvisé. - LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (CUN)

Médicos del 'Cancer Center' de la Clínica Universidad de Navarra (CCUN) han publicado un estudio que concluye que incorporar los cuidados paliativos al proceso de ensayos clínicos en fase I en pacientes con cáncer avanzado mejora su tratamiento y bienestar.

La investigación, publicada en la revista 'Paliative Medicine', demuestra la necesidad de integrar los paliativos de forma temprana, estructural y sistemática en los ensayos clínicos de los pacientes con cáncer en estadio avanzado.

El especialista del Servicio de Control de Síntomas y Medicina Paliativa de la Clínica, el doctor Diego Candelmi, ha asegurado que los ensayos clínicos de fase I "sirven para evaluar nuevos medicamentos contra el cáncer por primera vez en seres humanos". "La integración de los cuidados paliativos puede aportar una atención completa a los participantes y constituir un apoyo relevante durante esta etapa", ha continuado.

Esta investigación se ha basado en el análisis de 50 artículos publicados en diferentes revistas científicas, y ha sacado como conclusión que estos pacientes tienen muchas necesidades que no están cubiertas. Esto se debe a que suelen ser enfermedades en estado avanzado, con muchos síntomas y con una esperanza de vida limitada. En estos casos, los cuidados paliativos son muy necesarios en la experimentación terapéutica.

Candelmi ha detallado que muchas personas rechazan la atención paliativa en los ensayos porque "la asocian a la atención en los últimos días de vida". Asimismo, ha recalcado que la tarea de los médicos de cuidados paliativos es ofrecer a los pacientes una asistencia personalizada con un seguimiento físico y emocional continuo durante todo el proceso. Además de las personas enfermas, también se debe atender a las familias que cuidan de ellas y proporcionarles toda la información que sea necesaria de una forma comprensible. Los investigadores destacan que no hay unas normas claras para derivar a los pacientes a paliativos, y que, erróneamente, se asocian solo "al final de la vida".

El oncólogo médico del CCUN, el doctor Mariano Ponz-Sarvisé, ha aclarado que distintos estudios demuestran que la integración de los cuidados paliativos en ensayos clínicos es posible y beneficioso. "Estamos seguros de que es una práctica viable, que puede ayudar a controlar los síntomas y el bienestar emocional de los pacientes y de sus cuidadores", ha seguido. Para terminar, ha defendido la idea de que la atención paliativa sea una parte estructural del proceso en cualquier caso oncológico y de la investigación clínica.