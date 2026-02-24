Incluso los menos altruistas se aíslan al contagiarse: basta una mínima empatía para frenar epidemias

Archivo - Mujer en la ventana de casa. Cuarentena. Mascarilla. Covid-19 - PHYNART STUDIO/ ISTOCK - Archivo

Incluso las personas que son apenas altruistas eligen aislarse cuando se infectan, lo que sugiere que puede ser una estrategia de supervivencia natural, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Warwick (Reino Unido) publicado en 'Actas de la Academia Nacional de Ciencias'.

Se entiende ampliamente que reducir el contacto social frena la propagación de enfermedades, pero dado que el autoaislamiento no ofrece ningún beneficio para la salud personal, esto parecería requerir cierta preocupación por los demás. Para analizar esta cuestión, los investigadores utilizaron un modelo matemático del comportamiento epidémico para descubrir que incluso personas mínimamente altruistas (que valoran su propia vida como equivalente a la de otras 100.000 personas) considerarían racional reducir drásticamente sus contactos sociales al infectarse.

Cuando muchas personas se comportan de esta manera, se limita la transmisión de enfermedades e incluso se evita que broten brotes importantes.

"No es necesario preocuparse demasiado por los demás para ayudar a detener la propagación de una enfermedad infecciosa", asegura el autor principal, el profesor Matthew Turner, de la Universidad de Warwick. "Incluso una mínima preocupación por los demás puede ser suficiente para cambiar el curso de una epidemia".

Utilizando modelos matemáticos y teoría de juegos, los investigadores exploraron cómo las personas toman decisiones durante una epidemia en función de múltiples factores, incluido el estado de infección, la preocupación por los demás, el tamaño del brote, el tiempo esperado hasta la vacunación, la tasa de transmisión (R0), los costos de contraer la enfermedad y del distanciamiento social para evitarla, así como la proporción de casos sintomáticos.

Al analizar cómo interactúan estos factores, el equipo demostró que surgieron dos resultados epidémicos diferentes. "En la teoría de juegos, llamamos a estos resultados equilibrios de Nash: estados estables en los que las poblaciones se establecen porque los individuos no pueden mejorar su situación cambiando únicamente su comportamiento", explica el coautor, el doctor Simon Schnyder, profesor adjunto del proyecto en la Universidad de Tokio (Japón).

En un equilibrio de Nash, las personas infectadas fueron lo suficientemente altruistas como para optar por un autoaislamiento agresivo, suprimiendo la enfermedad a largo plazo y permitiendo que las personas no infectadas mantuvieran su actividad normal (un escenario conocido como supresión indefinida). En el otro, las personas infectadas optan por no aislarse, dejando que las personas susceptibles cumplan con el distanciamiento social para protegerse, lo que provoca la propagación de la enfermedad hasta que se desarrolle la inmunidad de la población (el resultado de la inmunidad de grupo).

"Lo que separa estos dos equilibrios es el nivel de altruismo de las personas y, sorprendentemente, el umbral necesario para estabilizar la supresión de la enfermedad puede ser extremadamente bajo", asegura el estudiante de doctorado Mark Lynch, de la Universidad de Warwick.

Según este modelo, basta con una pequeña cantidad de preocupación por parte de las personas infectadas para permitir una supresión indefinida como alternativa a la inmunidad colectiva, lo que potencialmente daría como resultado muchas menos infecciones, muertes y perturbaciones sociales. Sorprendentemente, esto se mantiene incluso cuando muchos casos son asintomáticos, algunas personas se comportan de manera totalmente egoísta o la gente espera que haya una vacuna disponible.

Los hallazgos tienen implicaciones directas para las políticas de salud pública. Durante las pandemias recientes, los mensajes a menudo apelaban a la empatía, instando a las personas a "quedarse en casa para proteger a los demás". Esta investigación proporciona una base teórica para comprender cómo y cuándo estos mensajes pueden ser eficaces.

La simplicidad del comportamiento predicho por el modelo, combinada con los bajos niveles de altruismo requeridos, sugiere que esta respuesta podría reflejar una estrategia en animales sociales que podría haber evolucionado para proteger a sus parientes. En otras especies animales, se sabe que los individuos enfermos reducen la señalización social, se vuelven menos activos o incluso abandonan los entornos grupales cuando se infectan; comportamientos que podrían haber evolucionado para reducir involuntariamente la transmisión de enfermedades al infectarse.