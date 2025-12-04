Incliva participa en un proyecto europeo para mejorar la salud oral de mayores y crónicos en zonas rurales

Investigadores del Incliva - INCLIVA

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, ha acogido la reunión inicial del proyecto europeo Evaluación de la salud bucodental en zonas rurales (ESOR), que tiene como objetivo "mejorar la salud oral de las personas mayores y de las personas con enfermedades crónicas en zonas remotas, especialmente rurales, en la región SUDOE (Sudoeste de Europa)".

La acción se enfoca en Francia (Occitania), Portugal (Alentejo) y España (Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana). Este proyecto aborda la desigualdad de acceso a la asistencia sanitaria bucodental, un problema persistente en Europa, donde las enfermedades bucodentales afectan a 466 millones de personas.

El problema es "especialmente grave" en zonas rurales debido a la baja densidad de profesionales (caso de regiones como Occitania y Alentejo) y a que, en algunos lugares, la asistencia es mayoritariamente privada, limitando el acceso a poblaciones vulnerables, como es el caso de España, explica el instituto sanitario en un comunicado.

A través de ESOR se pretende promover la cohesión social, velar por la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y reducir las desigualdades en salud bucodental entre zonas urbanas y rurales, mejorando la salud general y la calidad de vida de las poblaciones objetivo, así como reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios mediante la innovación social, buscando una transición hacia la asistencia en los ámbitos familiar y local.

Incliva participa junto a la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad en este proyecto liderado por Centre Hospitalier Universitaire (CHU), de Montpellier, Pôle Santé Publique et Ecologie de la Santé. Participan, además, el Departamento de Estomatología, Odontología preventiva, comunitaria y basada en la evidencia- OPiCOBE de la Universitat de València; la Universidad de Murcia; la Faculdade de Medicina Dentária de la Universidade de Lisboa; la Junta de Andalucía; la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) y la Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), Distrito Sanitario Aljarafe y Sevilla Norte.

En la reunión inicial de ESOR se ha lanzado oficialmente el proyecto, además de compartir objetivos y coordinar las primeras actividades dentro de cada grupo de trabajo. El encuentro ha incluido varias sesiones científicas y organizativas centradas en la alfabetización y el conocimiento, la comunicación y la difusión, la identificación digital de la salud, las intervenciones, las políticas y la gestión financiera.

TELEMEDICINA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

El proyecto se estructura en tres líneas de acción interconectadas, basadas en la aplicación de la telemedicina y el aumento de las competencias profesionales: Alfabetización y conocimiento; Identificación y asistencia; y Estrategia de salud pública.

La primera -Alfabetización y conocimiento- se centra en la mejora de los conocimientos sobre salud oral en la región SUDOE gracias al trabajo realizado en el marco del programa JAPrevent NCD & Cancer, financiado por la CE, en el que está previsto un proyecto piloto sobre salud oral y aumentar las competencias y los conocimientos en materia de salud bucodental de los profesionales en contacto con las poblaciones destinatarias allí donde viven, trabajan y/o viajan, utilizando los contenidos educativos desarrollados en el proyecto ERASMUS + 'Salud oral'.

La segunda línea -Identificación y asistencia- comprende la identificación de personas en riesgo o frágiles mediante la herramienta Atención integrada para las personas mayores -denominada ICOPE (Integrated Care for Older People), por sus siglas en inglés- de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que se añadirá el parámetro de salud bucodental; el diagnóstico de patologías bucodentales a distancia para las personas identificadas como frágiles, utilizando el sistema de telemedicina oral e-DENT (desarrollado en Montpellier); y el impulso de un sistema de teleasistencia que permita al profesional sanitario local llevar a cabo procedimientos asistenciales con el apoyo remoto de un profesional bucodental.

Y la tercera línea -Estrategia de salud pública- se plantea como objetivos el aumento de las competencias de los profesionales sanitarios locales para que asuman un papel más activo en la atención bucodental; la optimización de la asistencia y aceleración del proceso asistencial, siguiendo las recomendaciones de la OMS sobre una nueva organización profesional; y el desarrollo de recomendaciones de política sanitaria basadas en la experiencia del proyecto y evidencia científica.

La puesta en marcha de estas acciones en la región SUDOE requerirá la adecuación a tres sistemas sanitarios diferentes -Francia, Portugal y España-, por lo que se propondrá una metodología común que pueda reproducirse, además, en otros países europeos para combatir la lacra de las enfermedades bucodentales en todo el mundo. ESOR, que tendrá una duración de tres años (hasta el 31 de mayo de 2028), es una iniciativa europea financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg (Política de Cohesión Europea) SUDOE, con un presupuesto total de 1.345.131 euros.

"El proyecto ESOR posiciona a la Comunidad Valenciana, a través de la coordinación y liderazgo de Incliva, como un agente clave en la transformación de la atención sanitaria bucodental dirigida a adultos mayores y enfermos crónicos. La estrategia propuesta es integral y multifacética, combinando la alfabetización en salud oral del paciente y del personal sanitario, la innovación en diagnóstico digital, en línea con la estrategia europea de salud digital, y contribuyendo de forma directa a la implementación del Plan de ampliación de la salud bucodental en España", señala la doctora Verónica Ausina, del Grupo de Investigación Cardiometabólica en Atención Primaria de Incliva, investigadora principal del proyecto ESOR en Incliva y dentista de Atención Primaria del Centro de Salud de Malvarrosa.

"Este enfoque completo --prosigue-- no solo aborda las desigualdades existentes en salud bucodental, sino que también establece un modelo replicable para mejorar la calidad de vida y fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud en las comunidades rurales".

Incliva coordinará la evaluación de los cursos de formación ofrecidos en los tres países participantes en ESOR en torno a la salud pública bucal y el uso de la tecnología digital y analizará las estrategias, barreras y obstáculos para la implementación de la telemedicina oral en España. El objetivo final es promover un enfoque más inclusivo de la salud bucal, mejorando el vínculo entre ciudadanos y centros sanitarios y entre los diferentes profesionales sanitarios de un área en relación con la salud bucal.