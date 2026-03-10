Incliva lidera un ensayo clínico nacional que evalúa complicaciones postoperatorias en pacientes con tumores de páncreas

Archivo - Grupo de investigadores - INCLIVA - Archivo

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación en Cirugía General y Digestiva del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, ha liderado un ensayo clínico nacional para analizar las principales complicaciones postoperatorias en pacientes con tumores de páncreas, según ha informado el instituto en un comunicado.

El objetivo principal del estudio, cuyos resultados se han publicado en 'Annals of Surgery', era evaluar la aparición de fístula pancreática postoperatoria o desconexión entre el resto del páncreas que queda tras la extirpación de la cabeza del páncreas y el tubo digestivo, dando salida a la cavidad abdominal de jugo pancreático.

Se trata de la complicación quirúrgica "más importante y grave" tras la duodenopancreatectomía cefálica o intervención de Whipple, que es como se denomina la operación en la que se elimina la cabeza del páncreas, y que se realiza en pacientes con tumores pancreáticos.

Otros objetivos de la investigación incluyeron la evaluación de otras complicaciones postoperatorias, la identificación de los parámetros anatómicos, clínicos y analíticos asociados a dichas complicaciones y la valoración de la calidad de vida a los tres y nueve meses posteriores a la cirugía.

"La duodenopancreatectomía constituye el principal tratamiento para los tumores que afectan a la cabeza del páncreas. No obstante, sigue siendo una cirugía compleja con frecuentes complicaciones, entre las cuales la fístula pancreática es la más importante tanto por su frecuencia como por sus consecuencias", ha explicado el doctor Luis Sabater, investigador principal del estudio y coordinador del citado grupo de investigación de Incliva.

Para tratar de evitar o reducir la aparición de esta complicación, "se sigue investigando sobre cuál puede ser la mejor técnica quirúrgica, ya que, hasta ahora, la mayoría de los estudios que han comparado diferentes técnicas para unir el páncreas y el tubo digestivo, lo que se conoce como anastomosis, han fracasado en la tarea de encontrar cuál de ellas es la 'mejor'".

El estudio ha sido un ensayo clínico aleatorizado con participación de 13 hospitales españoles seleccionados del máximo nivel. Una vez extirpada la cabeza del páncreas, las dos opciones técnicas a investigar y comparar fueron la pancreato-gastrostomía invaginante mediante la cual el remanente pancreático se introduce en el estómago, frente a la anastomosis de Blumgart, que es una novedosa técnica que une el páncreas al intestino mediante una serie de puntos transpancreáticos.

Las principales conclusiones de estudio son que la cirugía pancreática en centros de alta especialización consigue resultados "de excelencia" en cuanto a complicaciones y ambos tipos de anastomosis minimizan de igual forma las tasas de fístula pancreática tras duodenopancreatectomía cefálica.

Los hospitales participantes han sido el Hospital Clínico Universitario de València; el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario de la Princesa, de Madrid; el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital Universitari Mutua de Terrassa, el Hospital Clínic y el Hospital Universitario del Mar, de Barcelona; el Hospital Universitario Joan XXIII, de Tarragona; el Doctor Balmis de Alicante; el Miguel Servet, de Zaragoza; el Hospital Universitario de Badajoz; el Virgen del Rocío, de Sevilla y el Reina Sofía, de Córdoba.

La monitorización de datos fue supervisada externamente por la Unidad de Ensayos Clínicos de Incliva perteneciente a la Red Española de Investigación Clínica. Los análisis de datos y estadística fueron realizados por el laboratorio de análisis de datos IDAL de la Universitat de València. El ensayo ha obtenido financiación del Instituto de Salud Carlos III (FIS 2019/00250).