Incliva investigará tratamientos contra el cáncer de mama centrados en la proteína AXL, clave en resistencia a terapias

Investigadores Incliva - JAVIER RODRIGUEZ VALEIRO

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, desarrollará un proyecto para estudiar nuevos tratamientos contra el cáncer de mama centrados en la proteína AXL, una molécula que desempeña "un papel clave" en la resistencia a determinadas terapias, según ha informado esta entidad en un comunicado.

El Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama, coordinado por el doctor Juan Miguel Cejalvo, también oncólogo médico del Hospital Clínico de València, analizará tres estrategias innovadoras: anticuerpos monoclonales, anticuerpos conjugados con fármacos y terapias celulares CAR-T.

El objetivo es "identificar cuáles son las más eficaces". Para ello, los investigadores trabajarán con modelos derivados directamente de pacientes, lo que permitirá reproducir con mayor precisión las características de los tumores y su respuesta a los tratamientos, ha señalado Incliva.

El doctor Cejalvo ha expuesto que los tumores con una elevada expresión de AXL suelen presentar un comportamiento más agresivo y responder peor a tratamientos que han supuesto un gran avance para las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, como trastuzumab o los nuevos anticuerpos conjugados con fármacos.

El investigador ha explicado que el fin del estudio es "desarrollar nuevas alternativas terapéuticas que permitan evitar o superar esa resistencia y, además, evaluar el potencial de AXL como biomarcador para seleccionar a las pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de estos tratamientos, avanzando hacia una medicina más personalizada".

El proyecto ha obtenido una de las XXIII Ayudas a la Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña, dotada con 132.000 euros. El acto de entrega de estas ayudas se celebró este miércoles en Madrid.

Además, otros tres equipos valencianos colaborarán en dos grandes estudios multicéntricos que se financiarán este año. Por un lado, equipos del Hospital Clínico y del Hospital La Fe colaborarán en Riscatea, un gran estudio colaborativo para desarrollar modelos predictivos del riesgo de suicidio en personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Un tercer equipo valenciano, del Hospital Universitario La Fe, también colaborará en un estudio en el que participan todos los grupos de trasplante de pulmón de España sobre el impacto del acortamiento telomérico en tejido pulmonar trasplantado.

INVESTIGACIÓN MÉDICA DE CALIDAD

A través de sus ayudas, la Fundación Mutua Madrileña ya ha destinado 75 millones de euros a la investigación médica de calidad que se lleva a cabo en España, ha agregado la misma fuente.

En esta edición, la fundación financia 21 nuevos proyectos por un importe total de 2,3 millones de euros. Esas iniciativas se desarrollarán en 25 centros de investigación de doce comunidades autónomas en áreas como oncología, trasplantes, enfermedades raras infantiles, traumatología y salud mental infantojuvenil.

Los proyectos de investigación han sido seleccionados por el comité científico de la fundación, que preside el doctor Rafael Matesanz, y del que forman parte los doctores Ana Lluch, Enriqueta Ochoa, Miguel Caínzos, Antonio Torres y Fernando Marco.