INCLIVA inicia una investigación para avanzar en un tratamiento efectivo de la endometriosis con terapias innovadoras

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VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, está desarrollando una investigación para avanzar en el conocimiento científico y técnico de la endometriosis, que permita un tratamiento efectivo de esta enfermedad, que padecen millones de mujeres en todo el mundo y tiene un impacto significativo sobre su calidad de vida.

El objetivo último de la investigación es desarrollar una cura para la endometriosis, mediante el desarrollo y la validación de terapias innovadoras respecto a las opciones de tratamiento actuales, según ha informado el Instituto en un comunicado.

Para ello, se establecerán modelos preclínicos que reproduzcan de manera fiel las características fisiológicas y patológicas de la enfermedad que sienten las bases de futuras investigaciones y fomenten nuevas oportunidades para estudios interdisciplinarios e innovación terapéutica.

La endometriosis es una patología que se genera cuando el endometrio, tejido que recubre el interior del útero, en lugar de expulsarse durante el periodo menstrual, se filtra a la cavidad abdominal y se deposita allí, creciendo y formando lesiones sobre órganos y tejidos adyacentes, lo que genera una inflamación crónica que provoca intenso dolor e infertilidad. Las mujeres afectadas experimentan periodos de dolor punzante y alta intensidad y/o dolor pélvico crónico, pre y post menstruales, así como dolor en las relaciones sexuales y al ir al baño. De hecho, "el intenso dolor" que produce puede incapacitarlas para la realización de actividades cotidianas disminuyendo notablemente su autonomía y calidad de vida.

HACIA TRATAMIENTOS MÁS EFICACES

Las terapias actuales se basan predominantemente en la escisión quirúrgica de las lesiones o en el tratamiento farmacológico mediante fármacos antiestrogénicos (anticonceptivos). Sin embargo, el alivio del dolor "no es completo ni permanente, lo que hace necesaria la búsqueda de fármacos más eficaces".

Actualmente no es posible determinar con fiabilidad la eficacia de los fármacos en modelos animales de endometriosis y esto dificulta enormemente el posterior ensayo y salto a la práctica clínica. Disponer de una plataforma animal adecuada para ensayo de tratamientos frente a la endometriosis es un deseo para el mundo académico y una necesidad para la industria farmacéutica.

Para afrontar este reto, el Grupo de Investigación en Terapias frente a la Endometriosis y el Cancer Endometrial de INCLIVA, coordinado por el doctor Raúl Gómez, lleva años tratando de reproducir la fisiología de la endometriosis humana en roedores. Con el reciente proyecto concedido, 'Evaluación del efecto terapéutico del bloqueo de CXCL13/CXCR5 en endometriosis', el grupo pretende demostrar que la implantación de lesiones endometriósicas activa los centros de procesamiento del dolor en los animales y que esto se refleja en la aparición de parámetros comportamentales específicos y cuantificables acorde al grado de 'dolor'. En este marco, el actual proyecto de investigación persigue avanzar en la comprensión y el tratamiento de esta patología.

Al respecto, el doctor Raúl Gómez ha explicado que en primer lugar se busva cerrar la brecha entre los hallazgos preclínicos y la aplicación clínica y para lograrlo se debe "identificar las vías moleculares y los biomarcadores asociados al desarrollo del dolor en la endometriosis". Además, "evaluaremos cómo responden estos biomarcadores a las intervenciones farmacológicas para comprender mejor los mecanismos subyacentes a la mejoría de los síntomas".

Asimismo, añade que "esta investigación tiene el potencial de abrir el camino a avances significativos en el tratamiento de la endometriosis y mejorar los resultados para las pacientes que sufren esta debilitante condición". El proyecto ha obtenido una ayuda de 111.500 euros en la convocatoria 2024 para Proyectos de Generación de Conocimiento y actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027.