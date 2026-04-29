La ESA incide en la necesidad de protegerse para observar el eclipse solar frente a daños irreversibles como la ceguera

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda), junto al alcalde de León, José Antonio Diez, acompañados por los miembros de la ESA Juan Ángel Vaquerizo y Anik de Groof. - EUROPA PRESS

LEÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El astrofísico y divulgador científico Juan Ángel Vaquerizo, miembro del equipo Cesar de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha insistido en la necesidad de utilizar la protección adecuada en la visualización del eclipse solar del próximo día 12 de agosto para evitar daños irreversibles en la vista como la ceguera.

Así, para la observación directa del sol es necesario el uso de gafas de eclipse, así como filtros solares físicos delante de los telescopios o de los prismáticos. "Nunca se debe mirar el Sol directamente, ni siquiera durante la fase de parcialidad", ha reiterado.

En este sentido, ha añadido que el único momento en el que se puede observar el sol de manera segura sin filtros es en la fase de totalidad del eclipse, unos segundos en los que se puede prescindir de la protección. El resto del tiempo la protección ocular es fundamental porque sin ella la radiación se concentraría en la retina y se producirían daños retinales irreversibles como la ceguera.

Al mismo tiempo, el representante de la ESA ha insistido en que no se utilice ningún tipo de alternativa a las medidas de protección homologadas como radiografías, filtros de soldador o gafas sin homologación, que viene marcada por la norma ISO 12312-2.

Juan Ángel Vaquerizo se ha pronunciado de este modo en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE), antes de participar en la jornada divulgativa 'León se viste de eclipse' organizada por la ESA, la ULE y el Ayuntamiento de León como antesala al eclipse solar del 12 de agosto.

CONOCIMIENTO DE LA CORONA DEL SOL

En la jornada también participa la directora de la misión Solar Orbiter de la ESA y especialista en Física Solar Anik de Groof, que ha explicado que el periodo de totalidad del eclipse resulta muy interesante para los expertos porque permite visualizar la corona del sol, que es la parte exterior de la atmósfera del astro, y recoger todos los datos posibles tanto desde la Tierra como desde el espacio para saber en qué estado se encuentra y ahondar en su conocimiento.

En el acto previo a la jornada divulgativa también han participado la rectora de la ULE, Nuria González y el alcalde de León, José Antonio Diez, quienes han invitado a toda la sociedad a disfrutar del eclipse en León de una manera segura.

Nuria González ha destacado que es un "auténtico lujo" que la ESA haya elegido León como lugar de encuentro ciudadano para la observación del eclipse, así como contar con los dos expertos de la Agencia en la jornada divulgativa. Además, ha expresado el compromiso de la ULE por generar conocimiento y compartirlo con expertos y con la ciudadanía en general mediante iniciativas como las conferencias de este miércoles.

José Antonio Diez se ha pronunciado en esta misma línea y ha subrayado que para León es "un hito" ser el lugar elegido por la ESA como punto de encuentro en torno al eclipse, un evento que será una "oportunidad única" que se producirá en un día "histórico" para la ciudad.