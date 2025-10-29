La inacción frente al cambio climático se paga con millones de vidas cada año

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

En un momento en que las amenazas a la salud derivadas del cambio climático alcanzan niveles sin precedentes y el retroceso político en materia de acción climática amenaza con detener el progreso, el Informe 2025 de 'The Lancet Countdown on Health and Climate Change', liderado por expertos de la University College de Londres (Reino Unido) emite un nuevo y contundente llamado a "todas las manos a bordo" para acelerar e intensificar los esfuerzos para reducir simultáneamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptarse al cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD: ALARMA GLOBAL

En concreto, el 9º informe anual de indicadores de Lancet Countdown, liderado por el University College de Londres y elaborado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), representa el trabajo de 128 expertos destacados de 71 instituciones académicas y agencias de la ONU a nivel mundial.

Publicado con motivo de la 30ª Conferencia de las Partes (COP) de la ONU, el informe ofrece la evaluación más completa hasta la fecha sobre la relación entre el cambio climático y la salud, incluyendo nuevas métricas que registran las muertes por calor extremo y humo de incendios forestales, la cobertura de los espacios azules urbanos (ríos, lagos y costas), la financiación para la adaptación sanitaria y la participación individual en la salud y el cambio climático.

El balance de salud de este año presenta un panorama desolador e innegable de los devastadores daños a la salud que afectan a todo el mundo, con amenazas sin precedentes para la salud causadas por el calor, los fenómenos meteorológicos extremos y el humo de los incendios forestales que han cobrado la vida de millones de personas. "La destrucción de vidas y medios de subsistencia seguirá aumentando hasta que pongamos fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles y mejoremos drásticamente nuestra capacidad de adaptación", advierte la doctora Marina Romanello, directora ejecutiva de The Lancet Countdown en el University College de Londres.

La experta añade: "Ya contamos con las soluciones para evitar una catástrofe climática, y las comunidades y los gobiernos locales de todo el mundo están demostrando que es posible avanzar. Desde el desarrollo de energías limpias hasta la adaptación urbana, se están tomando medidas que están generando beneficios reales para la salud, pero debemos mantener el impulso. La rápida eliminación gradual de los combustibles fósiles sigue siendo la herramienta más poderosa para frenar el cambio climático y proteger vidas. Al mismo tiempo, la transición a dietas más saludables y respetuosas con el clima y a sistemas agrícolas más sostenibles reduciría drásticamente la contaminación, los gases de efecto invernadero y la deforestación, lo que podría salvar más de diez millones de vidas al año".

SEQUÍA, INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y AUMENTO DE INCENDIOS FORESTALES

El impacto sanitario récord de la persistente dependencia excesiva de los combustibles fósiles y los retrasos en la adaptación. El año 2024 fue el más caluroso registrado, con consecuencias catastróficas para la salud, la vida y los medios de vida de personas de todo el mundo, según el informe.

A nivel mundial, la persona promedio estuvo expuesta a un récord de 16 días calurosos adicionales, potencialmente peligrosos para la salud, debido directamente al cambio climático. Las personas más vulnerables (menores de 1 año y mayores de 65) experimentaron, en promedio, un máximo histórico de 20 días de ola de calor, un aumento del 389% y el 304%, respectivamente, con respecto al promedio anual de 1986-2005.

Paralelamente, un nuevo indicador en el informe de este año revela que la mortalidad relacionada con el calor por cada 100.000 habitantes aumentó un 23% desde la década de 1990, y el total de muertes relacionadas con el calor alcanzó un promedio de 546.000 al año entre 2012 y 2021.

Las condiciones más cálidas y secas también han alimentado las condiciones para los incendios forestales, con contaminación por partículas finas (PM 2.5) del humo de los incendios forestales que resultó en un récord de 154.000 muertes en 2024 (un 36% más que el promedio anual de 2003-2012), mientras que las sequías y las olas de calor aumentaron el número de personas que experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave en 123 millones en 2023, en comparación con el promedio anual entre 1981 y 2010. Además, los retrasos en la adopción de energías limpias y respetuosas con el clima implican que más de 2.000 millones de personas sigan utilizando combustibles contaminantes y poco fiables en sus hogares.

En 65 países con bajo acceso a energías limpias, la contaminación atmosférica derivada del uso doméstico de combustibles contaminantes provocó 2,3 millones de muertes evitables en 2022; incluidas algunas de las 2,52 millones de muertes que aún son atribuibles a la contaminación atmosférica ambiental causada por la quema de combustibles fósiles a nivel mundial.

Los sistemas alimentarios insostenibles también están impulsando el cambio climático, y las dietas poco saludables y con alto contenido de carbono contribuyeron a 11,8 millones de muertes relacionadas con la alimentación en 2022, que podrían haberse evitado en gran medida mediante la transición a sistemas alimentarios más saludables y respetuosos con el clima.

LOS SUBSIDIOS A COMBUSTIBLES FÓSILES DISPARAN LA PRESIÓN FISCAL

En términos más generales, el informe destaca que el cambio climático está destruyendo cada vez más los medios de vida, sobrecargando la economía y sobrecargando los presupuestos de salud. La exposición al calor resultó en una pérdida récord de 639 000 millones de horas potenciales de productividad laboral en 2024, con pérdidas de ingresos equivalentes a la asombrosa cifra de 1,09 billones de dólares estadounidenses (casi el 1% del PIB mundial). Al mismo tiempo, el coste de las muertes relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años alcanzó un máximo histórico de 261.000 millones de dólares estadounidenses.

En respuesta al alza de los precios de los combustibles fósiles y a la excesiva dependencia de las redes energéticas obsoletas, los gobiernos de todo el mundo destinaron 956.000 millones de dólares estadounidenses a subsidios netos a los combustibles fósiles en 2023 para mantener la energía asequible a nivel local.

Esto aumentó la presión fiscal y eclipsó los 300.000 millones de dólares anuales comprometidos en la COP29 para apoyar a los países más vulnerables al clima. Es preocupante que 15 de los 87 países responsables del 93% de las emisiones globales de CO2 gastaran más en subsidios netos a los combustibles fósiles que sus presupuestos nacionales de salud en 2023.