Impulsan estudio en embriones de tiburón que permitirá analizar cómo se generan enfermedades sanguíneas

El profesor Juan Pascual Anaya lidera un grupo que impulsa estudio en embriones de tiburón que permitirán analizar cómo se generan enfermedades sanguíneas - SEA LIFE

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Impulsan un novedoso estudio en embriones de elasmobranquios --tiburones-- con el objetivo de conocer la evolución y formación de la sangre, para poder investigar en profundidad como se generan algunas enfermedades sanguíneas, y así entender mejor y afrontar su posible cura, como podría ser el caso de tratamientos para la leucemia.

El estudio ha sido impulsado por el departamento de biología animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, en colaboración con Sea Life Benalmádena.

El proyecto se enmarca en la línea de investigación del grupo liderado por el profesor Juan Pascual Anaya centrada en comprender el origen evolutivo de estructuras novedosas en metazoos, con especial énfasis en vertebrados.

En este contexto, los embriones de elasmobranquios --tiburones-- constituyen un modelo experimental clave para abordar preguntas fundamentales el origen evolutivo de estas estructuras.

El uso de embriones de elasmobranquios en Sea Life Benalmádena --en particular la pintarroja (Scyliorhinus canicula), el alitán (Scyliorhinus stellaris) y tiburón bambú (Chiloscyllium punctatum)-- permitirá analizar directamente la estructura, organización y potencial funcional de la aorta dorsal durante el desarrollo, así como evaluar su posible implicación en la generación de células madre sanguíneas.

Para ello, se emplearán técnicas de biología molecular y del desarrollo, incluyendo análisis de expresión génica y caracterización celular en distintas etapas embrionarias. Este enfoque permitirá establecer comparaciones rigurosas con los mecanismos descritos en otros vertebrados.

Juan Pascual Anaya, del departamento de biología animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, ha explicado que "con este estudio se contribuiría a redefinir los modelos actuales sobre el origen de nuestro sistema sanguíneo y a comprender mejor los cambios genómicos y del desarrollo que dieron lugar a esta innovación biológica".

Con el estudio de embriones de elasmobranquios, por ejemplo, ha continuado, "se permitirá integrar datos de desarrollo, genética y evolución para abordar una de las preguntas fundamentales no solo de la biología --cómo surgen nuevas estructuras y funciones a lo largo de la evolución--, sino también de biomedicina regenerativa, con especial importancia en el descubrimiento de nuevas vías que nos permitan entender mejor enfermedades sanguíneas, como pueden serlo los distintos tipos de leucemia, entre otras".

Sea Life Benalmádena incluye entre sus programaciones anuales, y en sus objetivos principales, la divulgación científica y el apoyo a programas que permitan impulsar estudios para la mejora de las especies.

"Si además es posible aportar una vía de investigación que permita plantear fórmulas para tratar enfermedades sanguíneas, como podría ser el caso de la leucemia, nuestra satisfacción será enorme", ha asegurado la directora de Sea Life Benalmádena, Elisabeth Zorat.