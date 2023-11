La importancia de "prepararse" antes de ir a la cama: "Dormir no se consigue como si fuera un clic de un interruptor"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital de Castellón, Carmen Bellido, ha destacado la importancia de "prepararse" horas antes de ir a la cama para conseguir dormir a una hora adecuada, algo que para la experta "no se consigue con un clic, como si fuera un interruptor", sino que "se trata de un proceso".

"La sociedad actual está acostumbrada a conseguir todo rápidamente, con un clic, pero en el sueño es diferente. No hay un botón de 'on' y 'off' en el que podamos dormirnos de golpe. Necesitamos un proceso antes de ir a la cama para lograr dormir a una hora adecuada y tener un sueño calidad", ha explicado Bellido durante su intervención en la jornada 'El insomnio, un problema de salud pública, en los medios', organizada por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y la compañía Idorsia.

Bellido ha asegurado que los trastornos del sueño son actualmente "un desafío de salud publica", sin embargo "todavía son poco conocidos" para la sociedad. "Somos conscientes de que para llevar una vida saludable hay que comer sano, hacer deporte, no beber ni fumar, y tener relaciones sociales, pero no nos planteamos que tener un sueño de calidad es fundamental", ha resaltado la también coordinadora de Grupo de Trabajo, Económica y Empresa de la Alianza por el sueño.

"Se ha demostrado que dormir tiene beneficios para las personas. Sirve para recordar todo lo que hemos aprendido durante el día y nuestra vida, es beneficioso para nuestras hormonas y metabolismo y, además, mantiene nuestro equilibrio emocional. Las personas que padecen insomnio multiplican por tres tener una enfermedad mental", ha manifestado.

La especialista también ha añadido que dormir mejora las defensas; el sistema cardiovascular; sirve para crecer y sanar, y para estar despiertos durante la jornada diaria.

EL INSOMNIO Y LA RELACIÓN CON OTRAS PATOLOGÍAS

Para Bellido, "sin calidad de sueño no hay calidad de vida" y ha puesto como ejemplo varios estudios que han identificado que la falta de sueño puede causar enfermedades.

El insomnio tiene una relación bidireccional con la ansiedad y la depresión, por ello Bellido ha señalado que los clínicos deben ser conscientes de la conexión entre la depresión y los problemas del sueño, y de que puede ser beneficioso detectar y tratar los síntomas de depresión cuando se enfrentan a síntomas de insomnio y viceversa.

Además, el insomnio se asocia con un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, así como la mortalidad por ésta. En este sentido, hay entre un 23 y 73 por ciento de prevalencia de síntomas de insomnio entre los pacientes con insuficiencia cardiaca.

Los pacientes con enfermedades neurodegenerativas con insomnio también tienen una mayor utilización de los servicios sanitarios en comparación con los que no padecen insomnio. El 32 por ciento de ellos tiene mayor probabilidad ajustada de ingreso hospitalario y el 43 por ciento tiene una mayor probabilidad de solicitar servicios de enfermería especializada.



HÁBITO SALUDABLES PARA DORMIR

Para conseguir dormir al final del día, Bellido ha destacado una serie de hábitos. De este modo, considera que las personas deben tener "el derecho a parar" para evitar el estrés. "En muchas ocasiones, nuestros circuitos están colapsados por el trabajo y las actividades del día a día, por eso tenemos que parar y recordar que parar no es perder el tiempo", ha añadido.

Asimismo, la experta ha recomendado vivir conscientemente y bajar la velocidad del día a día. "Es bueno centrarse en el presente y así no llevar a la cama problemas que puedan darse en el futuro", ha indicado.

"También se debe evitar la multitarea y aprender a ser selectivos. Muchas veces realizamos demasiadas labores que pueden llevarnos a no dormir bien, por ello es necesario saber escoger qué es lo más importante y dejar otras tareas", ha afirmado Bellido.

La especialista también ha destacado los beneficios que aporta tomar dos horas de luz natural al día, "algo que apenas se sabe, pero que es muy positivo para nuestra salud". También es aconsejable llevar a cabo una rutina de ejercicio físico, "moverse es fundamental".

Como último punto, Bellido ha asegurado que tener una habitación de revista, "con todo ordenado", provoca relajación en las personas para conseguir el sueño. Además, ha manifestado que uno de los principales problemas del insomnio son los estímulos de teléfonos móviles y las series de ficción antes de dormir. "Es recomendable dejar los móviles tres horas antes de ir a la cama para poder relajarnos", ha recalcado.