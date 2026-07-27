Archivo - Experto recuerda la importancia de la elección del calzado y de adaptar el cuerpo al esfuerzo a realizar en senderismo - COPOMA - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del centro de Traumatología y Medicina deportiva Clínica iQtra, el doctor Ángel Villamor, ha destacado que una buena ruta senderista no empieza al echar a andar, sino cuando se elige el calzado, se prepara el material y se adaptas el cuerpo al esfuerzo a realizar.

"Muchas de las lesiones más habituales no se producen por una caída o un accidente, sino por pequeños errores que empiezan incluso antes de dar el primer paso", ha indicado al respecto, tras lo que ha ofrecido cinco recomendaciones "para disfrutar del senderismo sin que una lesión arruine las vacaciones".

Así, en primer término, Villamor ha indicado que "estrenar las botas el día de la ruta es un error". "El pie también necesita entrenamiento", ha afirmado, para añadir que igual que se preparan los músculos antes de una carrera, es necesario "acostumbrarlo progresivamente al calzado" con el que se va a caminar durante horas, aspecto en el que ha aconsejado valorar un estudio de la pisada cuando existan molestias frecuentes o apoyos incorrectos.

EVITAR LAS AMPOLLAS

"Las ampollas siguen siendo uno de los principales enemigos de quienes realizan largas rutas", ha continuado, tras lo que ha explicado que "utilizar dos calcetines finos hace que la fricción se produzca entre ambos tejidos y no directamente sobre la piel, reduciendo el riesgo de rozaduras". Además, se ha referido a los bastones, que "sirven más para bajar que para subir", ya que "en las bajadas, la rodilla soporta una gran parte del impacto".

Junto a ello, ha subrayado que la mochila "no debería pesar más del 10 por ciento" del peso corporal. "Una mochila excesivamente pesada aumenta la carga sobre la columna y favorece la fatiga", ha incidido, para señalar, también, que es mejor utilizar sandalias que chanclas, y es que estas últimas "obligan a los dedos a hacer un esfuerzo constante para sujetarlas al caminar".

De cualquier forma, y una vez expuesto que "caminar es una de las actividades más recomendables para la salud, siempre que se practique con una preparación adecuada", ha manifestado que "no hace falta ser un montañero experimentado para disfrutar de una ruta", pero "sí conviene planificarla, escuchar al cuerpo y cuidar los pequeños detalles".