El impacto en la salud mental, uno de los efectos indirectos más relevantes de pandemia, según un estudio del ISCIII

Archivo - Impacto en Salud Mental, uno de los efectos indirectos más relevantes de pandemia, según constata un estudio de ISCIII - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha llevado a cabo un nuevo análisis sobre el impacto indirecto de la Covid-19 y la pandemia sobre la salud y el bienestar poblacional, a través del cual ha constatado que "el impacto en Salud Mental ha sido uno de los efectos indirectos más relevantes".

Este estudio, llevado a cabo en colaboración con el proyecto europeo 'Infraestructura de Investigación de Información sobre la Salud de la Población (PHIRI, por sus siglas en inglés), y que ha sido publicado en la revista especializada 'Annali dell'Istituto Superiori di Sanità', ha revisado los principales indicadores utilizados para evaluar este aspecto.

De esta manera se añaden "nuevos datos que explican cómo afecta la pandemia de Covid-19 a la salud y bienestar de la población, confirmando que la calidad y esperanza de vida, la carga económica de enfermedad y la Salud Mental fueron algunos de los ámbitos más afectados", han continuado desde el ISCIII, al tiempo que han explicado que los resultados "ofrecen una visión global de cómo la crisis sanitaria ha afectado no solo a los pacientes".

Según han señalado los investigadores, esta ha repercutido también en "personas con otras enfermedades" y en "la población general". Así, "sus consecuencias se han notado especialmente en el ámbito de la Salud Mental, en la calidad y la esperanza de vida, en la carga de enfermedad en términos monetarios, y en la mortalidad y morbilidad globales", han insistido.

AUMENTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

"La Covid-19 generó un importante impacto en salud a nivel global, no solo por la mortalidad directa, sino también por el aumento de trastornos como la ansiedad y la depresión, que han afectado significativamente a los años de vida ajustados por discapacidad", han continuado en relación con este trabajo, que forma parte de PHIRI, "que durante tres años coordinó los esfuerzos de varios países europeos en la generación de conocimiento sobre el impacto de la Covid-19 en la salud y el bienestar de la población".

Bajo el liderazgo del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), en esta investigación han participado los miembros de esta institución, César Garriga, Carmen Rodríguez Blázquez, Asunción Díaz y Maria João Forjaz, y la exintegrante de este y ahora profesora ayudante Doctora en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Teresa Valero-Gaspar.

Estos expertos han corroborado resultados de un estudio anterior del ISCIII "sobre casos de depresión y ansiedad y el acceso a los servicios de salud durante la pandemia en seis países europeos". Además, los conseguidos ahora "complementan los obtenidos en 2024 en un trabajo previo sobre indicadores de impacto directo, publicado en la revista 'European Journal of Public Health', también en el marco del proyecto PHIRI", han señalado.

Ahondando en este nuevo análisis, han sostenido que se ha observado "un deterioro generalizado de la calidad de vida relacionada con la salud, especialmente en población infantil y adolescente, así como en otros grupos vulnerables". "Estos cambios reflejan también, además del efecto de la pandemia en sí, las consecuencias de las medidas adoptadas durante la crisis, como el confinamiento, la interrupción de la actividad educativa y las limitaciones en la interacción social", han explicado.

En cuanto al impacto sobre los sistemas sanitarios, esta investigación "confirma que la pandemia incidió en la sobrecarga asistencial, con retrasos en diagnósticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas", han proseguido, para agregar que "esta situación se tradujo en consecuencias medibles en términos de pérdida de salud, como los años de vida ajustados por discapacidad".

Por último, y tras subrayar que "los resultados revelan cambios en indicadores demográficos, como la esperanza de vida, que experimentó descensos en varios países durante 2020, reflejando el alcance global de la crisis sanitaria", los científicos han expresado que es importante "disponer de indicadores sólidos y comparables que permitan evaluar de forma integral el impacto de emergencias sanitarias como la Covid-19".