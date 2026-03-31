El impacto del alcohol en la salud varía según lo que bebes y la cantidad

Archivo - Imagen de recurso de una persona que rechaza beber. - SHUTTERSTOCK - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consumo elevado de alcohol se asocia con peores resultados de salud con independencia del tipo de bebida, sin embargo, los efectos del consumo bajo o moderado pueden variar dependiendo del tipo de alcohol, según un estudio presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología.

El estudio, realizado con más de 340.000 adultos británicos, se suma a investigaciones anteriores que demuestran que un menor consumo de alcohol es mejor para la salud y ofrece nuevos datos sobre los efectos del consumo de alcohol en niveles bajos y moderados.

"Estos resultados proceden de la población general, y en determinados grupos de alto riesgo, como las personas con enfermedades crónicas o afecciones cardiovasculares, los riesgos podrían ser aún mayores", ha afirmado Zhangling Chen, doctor en Medicina y doctor en Filosofía, profesor del Segundo Hospital Xiangya de la Universidad Central del Sur de China y autor principal del estudio.

Los investigadores analizaron los hábitos de consumo de alcohol y los resultados de mortalidad entre 340.924 adultos que participaron en el estudio del Biobanco del Reino Unido entre 2006 y 2022. Cada participante completó un cuestionario sobre hábitos alimenticios al inscribirse en el estudio y se agrupó en cuatro categorías según su consumo de alcohol, medido en gramos de alcohol puro al día y a la semana.

A modo de referencia, una lata de cerveza de 355 ml, una copa de vino de 150 ml y un chupito de licor de 45 ml contienen cada uno unos 14 gramos de alcohol puro. Las personas que consumían menos de 20 g (aproximadamente 1,5 bebidas estándar) por semana se clasificaron como bebedores ocasionales o que nunca bebían. Los hombres que consumían entre 20 g por semana y 20 g por día y las mujeres que consumían entre 20 g por semana y 10 g por día se consideraron con bajo consumo de alcohol.

El consumo diario de 20 g a 40 g (aproximadamente 1,5 a tres bebidas estándar) para los hombres y de 10 g a 20 g para las mujeres se consideró moderado. Se consideró alto el consumo diario de más de 40 g (aproximadamente tres bebidas) para los hombres y 20 g (aproximadamente 1,5 bebidas) para las mujeres. Se realizó un seguimiento de los resultados de salud durante un promedio de 13 años.

En comparación con quienes nunca bebían o bebían ocasionalmente, las personas con alto consumo de alcohol tenían un 24 por ciento más de probabilidades de morir por cualquier causa, un 36 por ciento más de probabilidades de morir de cáncer y un 14 por ciento más de probabilidades de morir de enfermedades cardíacas.

Se observaron diferencias en el riesgo según el tipo de alcohol en niveles bajos y moderados de consumo: el consumo de licores, cerveza o sidra se asoció con un riesgo de muerte significativamente mayor, mientras que el mismo nivel de consumo de vino se asoció con un riesgo de muerte significativamente menor.

UN CONSUMO BAJO O MODERADO DE VINO PRESENTA UN MENOR RIESGO

En cuanto a las muertes por enfermedades cardiovasculares en particular, los investigadores encontraron que quienes bebían vino con moderación tenían un 21 por ciento menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes nunca bebían o bebían ocasionalmente. Por el contrario, incluso un bajo consumo de licores, cerveza o sidra se asoció con un 9 por ciento más de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes nunca bebían o bebían ocasionalmente.

"Nuestros hallazgos ayudan a esclarecer la evidencia previamente contradictoria sobre el consumo de alcohol de bajo a moderado. Estos hallazgos pueden contribuir a perfeccionar las recomendaciones, haciendo hincapié en que los riesgos para la salud asociados al alcohol dependen no solo de la cantidad consumida, sino también del tipo de bebida. Incluso un consumo bajo o moderado de licores, cerveza o sidra se relaciona con una mayor mortalidad, mientras que un consumo bajo o moderado de vino podría conllevar un menor riesgo", ha afirmado Chen.

Los investigadores señalaron que varios factores podrían explicar las diferencias según el tipo de alcohol. Ciertos compuestos presentes en el vino tinto, como los polifenoles y los antioxidantes, podrían ser beneficiosos para la salud cardiovascular. Además, es más probable que el vino se consuma con las comidas y por personas con dietas de mayor calidad y hábitos de vida más saludables en general, mientras que los licores, la cerveza y la sidra se consumen con mayor frecuencia fuera de las comidas y se asociaron con una menor calidad de la dieta y otros factores de riesgo relacionados con el estilo de vida.

"En conjunto, estos factores sugieren que el tipo de alcohol, la forma de consumo y los hábitos de vida asociados contribuyen a las diferencias observadas en el riesgo de mortalidad", ha finalizado Chen.

LIMITACIONES AL SER UN ESTUDIO OBSERVACIONAL

En sus análisis, los investigadores ajustaron los datos para tener en cuenta factores demográficos, estatus socioeconómico, factores de estilo de vida, factores cardiometabólicos e historial familiar de diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Sin embargo, señalaron que la investigación presenta limitaciones inherentes al tratarse de un estudio observacional y sugirieron que ensayos aleatorizados de alta calidad podrían ayudar a comprender mejor los efectos del consumo de alcohol.

El consumo de alcohol se evaluó mediante autoinformes al inicio del estudio y no registró cambios en los patrones de consumo a lo largo del tiempo. Además, los participantes del Biobanco del Reino Unido suelen ser más saludables que la población general, lo que podría limitar la generalización del estudio.

A pesar de estas limitaciones, los investigadores destacan que el gran tamaño de la muestra y la duración del seguimiento del estudio refuerzan su potencia estadística. Además, afirman que el estudio proporciona una visión más completa y detallada de los efectos del consumo de alcohol en la salud que muchos estudios previos, ofreciendo un alto grado de detalle en cuanto a la cantidad y el tipo de alcohol consumido, así como una variedad de resultados de mortalidad.