El IMC vuelve a fallar: un estudio en Italia revela que clasifica mal a más de un tercio de la población

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MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante años hemos aceptado sin rechistar una cifra para decirnos si tenemos “peso normal”, sobrepeso u obesidad. Bastaba con una báscula, una calculadora y una tabla estándar para salir con una etiqueta bajo el brazo.

Ahora, un equipo de investigadores italianos pone de nuevo en el punto de mira ese sistema tan cómodo como imperfecto. Al comparar el famoso IMC con una medición directa de la grasa corporal en más de un millar de adultos, han comprobado que una parte importante de la población está en la casilla que no le toca.

DEL NÚMERO DE LA BÁSCULA A MIRAR REALMENTE LA GRASA

Una investigación procedente de Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia, muestra que cuando se utiliza la técnica de referencia de absorciometría de rayos X de doble energía (DXA) para medir la grasa corporal en la población general, se observa que el sistema tradicional de clasificación del índice de masa corporal (IMC) de la OMS clasifica erróneamente a un número significativo de personas como con sobrepeso u obesidad.

En los últimos años, el sistema IMC ha sido objeto de numerosas críticas debido a su incapacidad para medir con precisión el porcentaje o la distribución de la grasa corporal, lo que dificulta la correcta clasificación del peso según la adiposidad, explica el profesor Marwan El Ghoch, del Departamento de Ciencias Biomédicas, Metabólicas y Neuronales de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, en Módena. Añade que, a pesar de estas preocupaciones, el IMC, como sistema de clasificación del peso, se sigue utilizando en la población general, tanto en atención primaria (médicos generales) como en ámbitos no clínicos (como políticas sanitarias y seguros de salud).

En este nuevo estudio, el profesor El Ghoch y un grupo de investigadores de la Universidad de Verona (Italia) y la Universidad de Beirut (Líbano) se propusieron determinar la validez del sistema de clasificación del IMC, específicamente en lo que respecta a su capacidad para identificar correctamente a las personas con sobrepeso y obesidad, en una muestra de la población general a la que se le midió la grasa corporal mediante DXA. Con la DXA, la edad y el porcentaje de grasa corporal de la persona se utilizan para determinar su categoría de peso según su nivel de adiposidad.

QUIÉN ESTÁ MAL CLASIFICADO CUANDO SOLO MIRAMOS EL IMC

El estudio, que se presenta en el Congreso Europeo sobre Obesidad de este año (ECO 2026, Estambul, Turquía, del 12 al 15 de mayo) y se publica en la revista 'Nutrients', incluyó a 1.351 adultos de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 y los 98 años (60% mujeres), todos ellos derivados al Departamento de Neurociencias, Biomedicina y Ciencias del Movimiento de la Universidad de Verona, en Verona, Italia.

Todos los participantes eran caucásicos blancos (debido a las variaciones del IMC entre las diferentes etnias).

Según el sistema de IMC de la OMS, entre estos participantes había 19 (1,4%) individuos con bajo peso (IMC inferior a 18,5), 787 (58,3%) con peso normal (IMC entre 18,5 y 25), 354 (26,2%) con sobrepeso (IMC entre 25 y 30) y 191 (14,1%) con obesidad (IMC superior a 30). La prevalencia general de aproximadamente el 41% para el sobrepeso y la obesidad combinados es consistente con la población local en la región del Véneto en Italia. Posteriormente, los participantes fueron recategorizados según la adiposidad basada en el porcentaje de grasa corporal medido por DXA.

La densitometría ósea (DXA) reveló que más de un tercio (34%) de las personas con obesidad según el IMC habían sido clasificadas erróneamente y deberían estar en la categoría de sobrepeso. En el caso de las personas con un IMC de sobrepeso, la DXA mostró que más de la mitad (53%) habían sido clasificadas erróneamente: tres cuartas partes de las personas mal clasificadas se encuentran en la categoría de peso normal, mientras que la cuarta parte restante debería haber sido clasificada como obesa.

El IMC y la DXA mostraron una mejor concordancia al considerar a las personas con un IMC de peso normal (18,5 a 25), con una concordancia de la DXA del 78% en los casos. Sin embargo, al 22% de las personas con peso normal se les asignó una categoría diferente según la DXA (9,7% con bajo peso, 11,4% con sobrepeso y 0,8% con obesidad).

Finalmente, a pesar de las cifras absolutas reducidas, la mayor discrepancia entre el IMC y la DXA se encontró en el grupo de bajo peso: dos tercios (13 de 19; 68,4%) de las personas en la categoría de bajo peso definida por el IMC (menos de 18,5) se encontraban en la categoría incorrecta según el análisis de la DXA, y deberían haber sido clasificadas como de peso normal.

Tras combinar todas las clasificaciones correctas y erróneas, el análisis DXA reveló que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la cohorte era de alrededor del 37% en general (23,4% de sobrepeso y 13,2% de obesidad, en comparación con el 26,2% y el 14,1% con el IMC).

El profesor El Ghoch, quien dirigió el estudio, afirma que el principal hallazgo destaca el hecho de que una gran proporción de individuos, más de un tercio de los adultos de la población general italiana, se clasifica erróneamente y se ubica en una categoría de estado de peso incorrecta.

La profesora Chiara Milanese, de la Universidad de Verona y coautora del estudio, añade que otro hallazgo clave del estudio es que, si bien ambos sistemas identifican una prevalencia general similar de sobrepeso y obesidad, en algunos casos se trata de personas diferentes.

"Es decir, los individuos identificados mediante DXA no son todos iguales a los clasificados según el IMC. Esto se debe a la discrepancia entre el IMC de la OMS y los sistemas de clasificación de porcentaje de grasa corporal derivados de la DXA a la hora de determinar el estado ponderal en la población general, en los distintos rangos de peso corporal y grupos de edad de ambos sexos", señala.

QUÉ DEBERÍA CAMBIAR AHORA EN LAS GUÍAS Y EN LA CONSULTA

Es necesario revisar las directrices de salud pública en Italia para considerar la combinación de la composición corporal directa o sus medidas indirectas, como la medición de pliegues cutáneos o la circunferencia corporal (por ejemplo, la relación cintura-estatura), con el IMC al evaluar el estado ponderal en la población general.

"Creemos que cabe esperar un nivel similar de clasificación errónea en poblaciones caucásicas blancas de otros países de Europa y del mundo. Sin embargo, para confirmarlo, y para determinar si existe un efecto similar en otras etnias, futuras investigaciones deberían ampliar el alcance de nuestro análisis a otros países de Europa y del mundo, así como comprobar si dicha clasificación errónea se produce en personas de otras etnias", concluyen los autores.