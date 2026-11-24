II Beca de FERO a Cristian Prieto-García para desarrollar una terapia que obligue al sarcoma de Ewing a destruirse, - FERO CÁNCER

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

FERO Cáncer ha concedido la II Beca FERO de Cáncer Pediátrico, dotada con 100.000 euros, al doctor Cristian Prieto-García, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), para impulsar una línea de investigación que busca desarrollar una nueva terapia dirigida al sarcoma de Ewing, uno de los tumores pediátricos más agresivos y con menos opciones de tratamiento cuando la enfermedad reaparece o se extiende a otros órganos.

El proyecto, titulado 'El procesamiento proteotóxico del ARN como estrategia terapéutica en el sarcoma de Ewing impulsado por EWS-FLI1', tiene un planteamiento es innovador: aprovechar un punto débil que crea el propio tumor para provocar su destrucción desde dentro.

El sarcoma de Ewing es un cáncer poco frecuente que afecta sobre todo a niños y adolescentes. Lo impulsa una alteración genética llamada EWS-FLI1, el motor principal de la enfermedad. Durante décadas, esta alteración ha sido muy difícil de atacar directamente con fármacos, y eso ha frenado el desarrollo de terapias específicas para estos pacientes.

La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia han avanzado, pero cuando el cáncer recae o hace metástasis, la supervivencia a cinco años es inferior al 30 %, y hoy no existe ninguna terapia dirigida eficaz contra la causa molecular de la enfermedad.

El equipo del doctor Prieto-García ha identificado un punto débil decisivo del sarcoma de Ewing: depende de una proteína llamada USP39, que funciona como un control de calidad para que las células tumorales fabriquen proteínas funcionales. Sin USP39, las células cancerosas fabrican proteínas defectuosas y tóxicas, y esas proteínas acaban matando la célula.

El tumor colapsa porque pierde la capacidad de procesar correctamente la información genética que necesita para sobrevivir. A partir de este hallazgo, el equipo ha desarrollado y patentado los primeros compuestos capaces de degradar USP39.

Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que esta estrategia afecta mucho más a las células tumorales que a las sanas. Esa es la base para lograr tratamientos más eficaces y con menos toxicidad.

"Nuestro objetivo es abrir el camino hacia la primera terapia dirigida y personalizada para los pacientes con sarcoma de Ewing, especialmente para quienes recaen o tienen la enfermedad extendida", explica el Dr. Cristian Prieto-García.

La II Beca FERO Cáncer Pediátrico, que cuenta con la colaboración en su financiación de la Fundación ACS, financiará tres líneas de trabajo: estudiar en profundidad cómo la alteración genética EWS-FLI1 del sarcoma de Ewing genera esta dependencia de USP39; identificar los mecanismos que llevan a la muerte de las células tumorales cuando esa proteína desaparece; validar los nuevos fármacos del equipo en modelos experimentales avanzados obtenidos a partir de muestras de pacientes.

El proyecto también desarrollará biomarcadores para identificar qué pacientes se pueden beneficiar más de esta estrategia. Ese paso es imprescindible para llegar a los ensayos clínicos.

El objetivo es lograr la primera terapia dirigida basada en biomarcadores para el sarcoma de Ewing, para los niños y adolescentes que hoy tienen muy pocas alternativas cuando la enfermedad avanza. El equipo trabaja además para extender este enfoque a otros tumores, pediátricos y de adultos, que dependen de los mismos mecanismos celulares.