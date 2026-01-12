El IDIS identifica nuevos factores biológicos implicados en el crecimiento del aneurisma de aorta abdominal

Archivo - Aneurismas de aorta torácica - ISTOCK/ MR.SUPHACHAI PRASERDUMRONGCHAI - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional dirigido desde el Intituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), ha identificado nuevos factores biológicos implicados en el crecimiento del aneurisma de aorta abdominal, una enfermedad cardiovascular grave y potencialmente mortal.

Tal y como ha explicado la entidad en una nota de prensa, el aneurisma de aorta abdominal consiste en una dilatación anormal de la arteria principal del cuerpo y suele evolucionar de forma silenciosa. Su rotura tiene una "elevada mortalidad", por lo que mejorar la capacidad para predecir su evolución es uno de los "grandes retos".

En este contexto, el estudio analiza muestras de sangre de pacientes europeos y demuestra que la actividad de la fosfatasa alcalina circulante y la degradación del pirofosfato, una molécula que protege frente a la calcificación de las arterias, están relacionadas con la velocidad de crecimiento del aneurisma en sus fases iniciales.

Así, los resultados muestran una relación inversa entre la degradación del pirofosfato en sangre y el crecimiento del aneurisma, lo que sugiere que "algunos procesos de calcificación podrían contribuir a estabilizar la pared de la aorta en determinados pacientes".

En este sentido, el estudio publicado en Journal of Molecular Medicine aporta una base científica para el desarrollo futuro de biomarcadores sanguíneos que permitan "mejorar la estratificación del riesgo y el seguimiento personalizado de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal".

"Actualmente, el seguimiento de los aneurismas pequeños se basa casi exclusivamente en pruebas de imagen. Nuestros resultados abren la puerta a identificar procesos biológicos medibles en sangre que podrían ayudar en el futuro a predecir su evolución", ha explicado el investigador y doctor Ricardo Villa-Bellosta.

Con todo, los investigadores han indicado que "aunque es un estudio piloto, los resultados "justifican la realización de nuevos estudios clínicos a mayor escala" que confirmen estos hallazgos y evalúen su posible aplicación clínica.