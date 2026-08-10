Cómo identificar los signos de alarma ante traumatismos por caídas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) insisten en la importancia de vigilar los signos de alarma al sufrir un traumatismo craneoencefálico, como la alteración de conciencia, la somnolencia o tendencia a dormir, náuseas y vómitos y hemorragia o pérdida de sangre por oídos o nariz, para actuar con rapidez para evitar complicaciones.

Cualquiera de ellos indicaría que la gravedad del traumatismo es mayor de lo que inicialmente se pudiera pensar, advierte el departamento regional en una nota.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, se insiste en que hay que actuar con rapidez con el fin de evitar complicaciones posteriores y evitar un empeoramiento del herido. Además, estos síntomas pueden ir acompañados de otros como dolor fuerte de cabeza, hematomas alrededor de los ojos o de las orejas y alteración en el tamaño o simetría de las pupilas, bien demasiado grandes o pequeñas o con tamaños diferentes.

Recuerda el SUC que las caídas en zonas rocosas de la costa o por resbalones en piscinas son frecuentes en la época estival y, por tanto, son numerosas las emergencias que atienden los coordinadores sanitarios del SUC por traumatismos y golpes en la cabeza.

CORRECTA ACTUACIÓN

Asimismo, si se trata de una caída de altura, es de vital importancia no mover al herido y esperar la intervención del personal sanitario, ya que puede haber provocado lesiones en la columna vertebral, especialmente de las vértebras cervicales.

Mientras llegan los recursos sanitarios más adecuados al tipo de incidente, la persona que se encuentra al lado del herido debe verificar el estado de alerta o conciencia del afectado, si respira correctamente y comprobar la presencia de pulso.

Estos datos deben ser comunicados inmediatamente al médico o enfermero coordinador por si fuera necesario tomar algún tipo de medida adicional.

VALORACIÓN MÉDICA

Por último, el SUC recuerda que, aunque no aparezca ningún signo de alarma, todo traumatismo en la cabeza, causado por mecanismos considerables como caídas, trauma craneal posterior a un desvanecimiento, entre otros, debe ser valorado por un médico a la mayor brevedad posible.

Cuando el traumatismo se produce en otra parte del cuerpo como las extremidades, si se desconoce el nivel de gravedad, no debemos mover el miembro afectado, mientras que si la zona presenta inflamación debemos aplicar frío local hasta que pueda ser valorado por un médico.

En el caso de las lesiones más graves, valoraremos si hay deformidad, sangrado o imposibilidad de movimiento en cuyo caso será necesario contactar con el SUC para que un coordinador sanitario nos indique cómo actuar.