Identifican vesículas que predicen la respuesta al tratamiento en hepatitis asociada al alcohol

El equipo del IR Sant Pau a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha identificado un perfil específico de vesículas extracelulares (EVs) en plasma que se asocia a la respuesta al tratamiento con corticoides, así como a la mortalidad a medio y largo plazo en hepatitis asociada al alcohol.

Los resultados, publicados en la revista 'International Journal of Molecular Sciences', apuntan al potencial de dichas EVs como biomarcadores no invasivos para mejorar la estratificación pronóstico y apoyar la toma de decisiones clínicas en esta patología, informa Sant Pau en un comunicado de miércoles.

La hepatitis asociada al alcohol se caracteriza por una respuesta inflamatoria sistémica, disfunción inmunitaria y una elevada frecuencia de complicaciones graves, como infecciones y lesión renal aguda.

Pese a que los corticoides son el único tratamiento farmacológico que ha demostrado mejorar la supervivencia a corto plazo en pacientes seleccionados, su beneficio es limitado y su uso incrementa el riesgo de infecciones, lo que subraya la necesidad "de identificar de forma precoz los pacientes que realmente se beneficiarán del tratamiento".

El estudio se ha centrado en el análisis de las EVs circulantes en plasma en una cohorte de 46 pacientes con hepatitis asociada al alcohol, comparados con un grupo control de 28 personas sanas, con muestras obtenidas durante las primeras 24 horas de ingreso hospitalario y antes del inicio del tratamiento con corticoides.

RESULTADOS

Los resultados muestran que los pacientes con hepatitis asociada al alcohol presenta una concentración significativamente mayor de EVs en comparación con los controles sanos, junto con un perfil de antígenos de superficie "profundamente alterado".

En particular, se observa un enriquecimiento de marcadores relacionado con la activación endotelial y la disfunción inmunitaria, lo que sugiere que estas EVs reflejan "de forma integrada" los procesos clave de la enfermedad.

Además, el estudio identificó asociaciones específicas entre determinados perfiles de EVs y complicaciones durante el ingreso, así como un patrón concreto de EVs asociado de forma independiente a la respuesta al tratamiento con corticoides.

A partir de estos resultados, los investigadores desarrollaron un modelo predictivo que mostró una elevada capacidad discriminatoria para identificar quién puede responder al tratamiento, incluso después de ajustar por variables clínicas relevantes como la edad y el sexo, superando el rendimiento de los parámetros clínicos clásicos.