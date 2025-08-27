Identifican una variación genética que podría reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación sobre Accidentes Cerebrovasculares y Demencia de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (Alemania) ha identificado que una menor actividad de la citocina interleucina-6 (IL-6), que regula las respuestas inflamatorias del cuerpo, podría reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

El estudio, publicado en la revista 'Nature Cardiovascular Research', ha demostrado que las personas portadoras de variantes del gen IL-6 asociadas con una menor señalización de IL-6 presentan un menor riesgo de padecer cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica a lo largo de la vida.

Además, y al contrario de otras variantes, estas se han asociado con un menor riesgo de neumonía y sepsis, por lo que el bloqueo de IL-6 no afectaría a la capacidad del organismo para hacer frente a infecciones.

"Nuestro estudio demuestra que las variantes genéticas que imitan la inhibición de la IL-6 se asocian con un menor riesgo cardiovascular y, potencialmente, incluso con un menor riesgo de infecciones específicas", ha afirmado la primera autora del artículo, Lanyue Zhang.

Los investigadores han analizado los datos genéticos de más de 500.000 personas de ascendencia europea y del este asiático, indicando también la posibilidad de mejores en cuanto al riesgo de diabetes tipo 2 y en los perfiles lipídicos, lo que sugiere beneficios metabólicos más amplios.

"Nuestros hallazgos resaltan cómo la genética humana puede utilizarse para anticipar los beneficios y riesgos de las nuevas terapias. Los resultados respaldan tanto la eficacia como la seguridad de los inhibidores de la IL-6, actualmente en desarrollo y en ensayos clínicos para enfermedades cardiovasculares", ha afirmado el líder de la investigación, Marios Georgakis.

Cabe destacar que los estudios genéticos anteriores se habían centrado en variantes en el gen IL6R, que no codifica al IL-6 en sí, sino a su receptor correspondiente, a pesar de que los tratamientos cardiovasculares emergentes se dirigen a IL-6 y no a su receptor, lo que "cuestiona la traducibilidad" de los hallazgos genéticos.