Identifican una sustancia activa prometedora contra la hepatitis E

Archivo - Imagen de recurso de una investigación. - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigación de Bochum (Alemania), Heidelberg (Alemania) y Pekín (China) ha identificado bemnifosbuvir, una sustancia activa prometedora contra la hepatitis E, que ya se encuentra en ensayos clínicos frente al virus de la hepatitis C.

Los investigadores han aislado este análogo de nucleótido/nucleósido de una biblioteca de sustancias activas similares. Dado que el fármaco también es eficaz contra el virus de la hepatitis C y ya se encuentra en ensayos clínicos para esta indicación, los investigadores esperan que pronto esté disponible como opción de tratamiento contra el virus de la hepatitis E. Los resultados del estudio se publicaron en la revista 'Gut'.

El punto de partida en la búsqueda de una sustancia activa contra el virus de la hepatitis E fue una biblioteca comercial de análogos de nucleótido/nucleósido. "Estas moléculas producidas sintéticamente están construidas de forma similar a los componentes básicos de nuestro material genético y también al de los virus", ha explicado Mara Klöhn de la Universidad Ruhr de Bochum.

Para determinar si alguno de los aproximadamente 500 compuestos de la biblioteca podía inhibir la replicación del virus de la hepatitis E, los investigadores utilizaron un nuevo virus reportero que contenía una molécula fluorescente. Infectaron cultivos celulares con virus de la hepatitis E que portaban este gen reportero y luego añadieron los distintos compuestos candidatos.

Mediante fluorescencia, pudieron determinar si el virus había continuado replicándose o no. "Con bemnifosbuvir pudimos observar que el virus dejó de replicarse, mientras que las células tratadas permanecieron sanas", informa Jungen Hu, científico del DZIF de la Universidad de Heidelberg. En experimentos con animales, los investigadores chinos pudieron confirmar la eficacia de la sustancia contra el VHE y la inflamación hepática.

"Si los ensayos clínicos en curso de bemnifosbuvir contra la hepatitis C tienen éxito, el fármaco pronto podría estar disponible también para su uso fuera de indicación contra la hepatitis E", afirman Viet Loan Dao Thi y Eike Steinmann, investigadores del DZIF.

El virus de la hepatitis E (VHE) es la principal causa de la hepatitis viral aguda. Cada año mueren alrededor de 70.000 personas a causa de esta enfermedad. Tras el primer brote epidémico documentado entre 1955 y 1956, transcurrieron más de 50 años antes de que los investigadores comenzaran a estudiarla en profundidad. Las infecciones agudas suelen resolverse espontáneamente en pacientes con un sistema inmunitario intacto.

En personas con un sistema inmunitario debilitado o suprimido, como los receptores de trasplantes de órganos o las personas con VIH, el virus de la hepatitis E puede volverse crónico. También es particularmente peligroso para las mujeres embarazadas. Actualmente, no existe vacuna ni medicamento específico.