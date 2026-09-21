Identifican a SLC1A5 como un posible regulador de la evasión tumoral y la resistencia a la inmunoterapia

Archivo - Las células T trabajan para combatir el cáncer, la inmunoterapia, la terapia con células T car. - ISTOCK/ DESIGN CELLS - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un transportador de glutamina llamado SLC1A5 impulsa cambios metabólicos en las células tumorales que promueven la evasión tumoral y la resistencia a la inmunoterapia, según una nueva investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (China), que utiliza conjuntos de datos de ratones y humanos.

Tal y como se publica en 'Science Immunology', la inhibición de SLC1A5 aumentó la activación inmunitaria dentro de los tumores y mejoró las respuestas al bloqueo de puntos de control inmunitarios (ICB).

"Estos hallazgos definen un programa metabólico impulsado por glutamina como una barrera para la inmunogenicidad tumoral, posicionando a SLC1A5 como un regulador metabólico intrínseco del tumor con potencial relevancia terapéutica", escriben los autores.

SLC1A5 AYUDA AL TUMOR A EVADIR AL SISTEMA INMUNITARIO

Investigaciones previas han demostrado que las células tumorales pueden reprogramar su metabolismo para evadir la detección inmunitaria y también facilitar su propia proliferación y supervivencia. Sin embargo, los mecanismos exactos que permiten a las células cancerosas adaptarse a los cambios de nutrientes en el microambiente tumoral (TME) no estaban claros.

Para investigar, los autores realizaron un cribado CRISPR in vivo en ratones e identificaron a SLC1A5 como un regulador metabólico de la evasión inmunitaria. Los análisis de conjuntos de datos de cáncer en ratones y humanos también vincularon la expresión de SLC1A5 con el crecimiento tumoral agresivo, malos resultados clínicos y resistencia a la inmunoterapia. Los investigadores determinaron que los bajos niveles de glucosa en el microambiente tumoral aumentaban la expresión de SLC1A5 e incrementaban la captación de glutamina, mientras que la baja expresión de SLC1A5 se asociaba con una mayor infiltración de células inmunitarias y una mayor inflamación.

BLOQUEAR SLC1A5 ACTIVA LA RESPUESTA INMUNITARIA

Específicamente, la deficiencia de SLC1A5 alteraba la disponibilidad de glutamina y aumentaba los niveles de especies reactivas de oxígeno, lo que provocaba la fuga de ADN mitocondrial al citoplasma y la activación de la señalización inflamatoria a través de la vía STING-interferón.

Por el contrario, el aumento de la expresión de SLC1A5 limitaba este estrés oxidativo y suprimía la activación inmunitaria. Los modelos de cáncer en ratones tratados con una combinación de inhibidores de SLC1A5 e inmunoterapia mostraron un mejor control tumoral y una mayor supervivencia, lo que sugiere que la modulación simultánea de las vías metabólicas e inmunitarias podría mejorar los resultados terapéuticos.