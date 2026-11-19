Archivo - Ratón de laboratorio. - JACOBSTUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mediante el estudio de ratones y macrófagos cultivados en el laboratorio, investigadores de la Universidad de Kioto (Japón) han identificado un freno molecular de la inflamación previamente desconocido que protege a estas células del estrés osmótico.

Sus experimentos, publicados en 'Science Signaling' revelan una función inesperada del transportador de aminoácidos SNAT2, lo que sugiere que actúa como una importante protección para los macrófagos mientras combaten infecciones y se desenvuelven en el entorno altamente osmótico de los tejidos inflamados.

Los macrófagos son un pilar central del sistema inmunitario innato del cuerpo y a menudo se reprograman para combatir los patógenos invasores. Esta reprogramación implica cambios en varias vías metabólicas y generalmente se desencadena tras la activación de un factor de transcripción llamado HIF-1a. En este estudio, los investigadores realizaron cribados CRISPR a escala genómica para buscar otros actores moleculares que controlan la reprogramación de los macrófagos.

Expusieron los macrófagos a condiciones de bajo oxígeno (hipoxia) o a la molécula bacteriana LPS para imitar la presencia de patógenos. Los análisis CRISPR revelaron que SNAT2, conocido principalmente por su papel en la importación de aminoácidos, inhibió la activación de HIF-1a y previno la reprogramación metabólica en macrófagos de ratón expuestos a LPS, pero no a hipoxia.

Las células que carecían de SNAT2 mostraron signos de estrés osmótico, reprogramación metabólica y activación de inflamasomas inducidos por LPS cuando se expusieron a condiciones altamente osmóticas. Los ratones deficientes en SNAT2 también experimentaron respuestas inflamatorias más activas cuando se infectaron con la bacteria patógena Listeria monocytogenes, pero eliminaron las infecciones más rápidamente.

"Una investigación más profunda podría proporcionar estrategias terapéuticas para modular la activación de los macrófagos mediante el control del metabolismo de aminoácidos neutros pequeños y la regulación osmótica para enfermedades inflamatorias", concluyen los expertos.