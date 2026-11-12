Identifican una proteína en sangre que podría ayudar a predecir complicaciones tras un trasplante de corazón

Investigadoras del IIS La Fe - GVA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadoras del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) ha identificado una proteína en sangre que podría ayudar a anticipar una de las complicaciones "más graves" tras un trasplante de corazón: la disfunción precoz del injerto, que se produce cuando el órgano trasplantado no funciona adecuadamente durante las primeras horas o días posteriores a la intervención.

Los resultados, publicados en la revista científica 'Journal of Cardiac Failure', señalan que niveles elevados de la proteína NOP58 en sangre antes del trasplante "se asocian con un mayor riesgo de desarrollar esta complicación". El hallazgo podría contribuir, en el futuro, "a identificar con mayor precisión a los pacientes con más riesgo y a adaptar su seguimiento clínico antes y después de la intervención", según ha informado el IIS La Fe en un comunicado.

El trasplante de corazón es una opción de tratamiento para pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada. Sin embargo, el periodo posterior a la cirugía es "especialmente delicado", ya que la disfunción precoz del injerto "constituye una de las principales causas de mortalidad temprana tras el trasplante".

En este estudio, las investigadoras analizaron muestras de sangre obtenidas antes de la intervención y observaron que los pacientes con niveles más elevados de NOP58 presentaban una "mayor probabilidad" de sufrir disfunción precoz del injerto. Además, comprobaron que la combinación de este biomarcador con variables clínicas mejoraba la capacidad para identificar a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar la complicación.

"PASO IMPORTANTE"

"Identificar biomarcadores capaces de predecir complicaciones antes del trasplante es un paso importante hacia una medicina más personalizada", ha destacado la responsable del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cardiología, Esther Roselló. "Este tipo de herramientas puede contribuir a mejorar la estratificación del riesgo y ayudar a los profesionales a ofrecer una atención más individualizada a los pacientes", ha señalado la investigadora.

Más allá de sus posibles aplicaciones clínicas, el trabajo aporta nueva información sobre el papel de los mecanismos epitranscriptómicos en las complicaciones asociadas al trasplante cardiaco. Los autores señalan que NOP58 participa en procesos "fundamentales" de regulación celular, lo que abre "una nueva línea de investigación para comprender mejor los fenómenos biológicos implicados en la evolución de los pacientes trasplantados".

El estudio se enmarca en las líneas de investigación que desarrolla el IIS La Fe para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas con insuficiencia cardiaca avanzada y sometidas a trasplante de corazón. Las investigadoras subrayan que serán necesarios nuevos estudios y la validación de estos resultados en cohortes independientes antes de que este biomarcador pueda incorporarse a la práctica clínica habitual.