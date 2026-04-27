Identifican una proteína "clave" en la respuesta inflamatoria frente a las infecciones

El equipo de la UB a cargo del estudio. - UB

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado que la proteína Pol-mu es "clave" en la respuesta inflamatoria del cuerpo frente a heridas e infecciones, ya que permite que sobrevivan los macrófagos, unas células esenciales para eliminar los patógenos y reparar el daño.

El trabajo, publicado en la revista 'Cell Reports', apunta a que la deficiencia de esta proteína "podría ser el origen" de algunas enfermedades autoinflamatorias, en las que el sistema inmunitario se activa de forma inadecuada y causa inflamación crónica, informa la UB en un comunicado de este lunes.

Artículos anteriores ya habían señalado la importancia de Pol-mu en el desarrollo de los linfocitos y su implicación en la reparación del daño genético, pero hasta ahora se desconocía su papel en los macrófagos y la respuesta inflamatoria.

Los investigadores lo han descubierto analizando el rol de la proteína en este proceso mediante modelos animales de inflamación cutánea y lesión muscular.

Aunque hasta ahora no se han descrito patologías inflamatorias asociadas a Pol-mu en humanos, los investigadores sugieren que esto podría deberse al hecho de que esta posibilidad "todavía no se ha investigado lo suficiente" en determinados contextos clínicos.

Asimismo, los resultados también podrían tener implicaciones en otras situaciones, como en casos de hiperactividad de los macrófagos, en los que podría ayudar a reducir la mortalidad de los pacientes.