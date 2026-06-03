Identifican por qué los 2 principales cánceres de pulmón responden a un tratamiento desigualmente

Los investigadores de la UB a cargo del estudio. - UB

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) y el Área de Enfermedades Respiratorias del CIBER (CIBERES), ha identificado por qué los 2 principales tipos de cáncer de pulmón (adenocarcinoma de pulmón y carcinoma escatoso) responden de forma distinta a los tratamientos antiangiogénicos, es decir, que bloquean la formación de nuevos vasos sanguíneos que necesitan los tumores para crecer.

Los resultados, publicados en la revista 'Cell Death & Disease', muestran que las diferencias dependen en gran parte de ambiente que rodea a los tumores, especialmente de unas células benignas muy abundantes llamadas fibroblastos, informa la UB en un comunicado este miércoles.

Revelan que el adenocarcinoma tiene una angiogénesis "mucho más activa y funcional", con más oxígeno y menos muerte celular, mientras que el carcinoma escatoso tiene una formación de vasos sanguíneos dentro del tumor más deficiente y un entorno más ácido y con menos oxígeno.

Eso ayuda a explicar por qué los tratamientos antiangiogénicos han funcionado históricamente bien en el primero pero no en el segundo, e indicaría también el mecanismo por el cual el adenocarcinoma acostumbra a hacer metástasis antes.

Según los investigadores, el estudio abre la puerta al desarrollo de terapias "más personalizadas", adaptadas a las características específicas del microambiente de cada tipo de tumor.