Identifican por primera vez los circuitos cerebrales que causan el TOC

Archivo - Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) - MICROGEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) puede ser una afección neuropsiquiátrica extremadamente incapacitante. Los síntomas de quienes lo padecen pueden incluir lavarse las manos o ducharse repetidamente, comprobar una y otra vez si cerraron el gas de la cocina o si cerraron la puerta de la calle con llave. En los casos más extremos, esto consume tanto tiempo y energía que les impide salir de casa, trabajar, entablar relaciones significativas e interactuar con otras personas.

Un equipo de investigadores ha identificado ahora, por primera vez, los circuitos cerebrales causalmente relacionados con el TOC, un hallazgo que podría servir para afinar las terapias de estimulación magnética transcraneal en estos pacientes.

UN TOC QUE NO SIEMPRE RESPONDE A FÁRMACOS NI TERAPIA

Expertos de la Fundación Champalimaud de Lisboa (Portugal) han identificado circuitos cerebrales causalmente relacionados con el TOC, tal y como se recoge en un trabajo de 'Biological Psychiatry'.

En la Fundación Champalimaud, Gonçalo Cotovio y colaboradores de la Unidad de Neuropsiquiatría, liderados por Albino J. Oliveira-Maia, han estado tratando el TOC con una técnica de estimulación cerebral llamada rTMS (estimulación magnética transcraneal repetitiva).

La rTMS ha sido aprobada para el tratamiento del TOC por la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) y también en Europa, y si bien ha permitido tratar con éxito a muchos pacientes que no respondieron a la medicación ni a la psicoterapia, también hay muchos otros para quienes esta estrategia es insuficiente y que se quedan con muy pocas opciones.

La EMT repetitiva es una técnica no invasiva e indolora que ha demostrado su eficacia en el tratamiento no solo del TOC, sino también de otros trastornos neuropsiquiátricos como la depresión resistente. En los tratamientos de EMT repetitiva, se aplica una bobina electromagnética en un punto preciso de la cabeza del paciente, emitiendo pulsos electromagnéticos capaces de modificar la actividad neuronal de un área cerebral específica. La lógica subyacente es que, si la actividad neuronal de dicha área cerebral es la causante del trastorno, modificarla aliviará los síntomas.

Sin embargo, al tratar el TOC con rTMS, no está claro si el área cerebral estimulada está causalmente relacionada con los síntomas que experimentan los pacientes. Las técnicas estándar de neuroimagen (mediante resonancia magnética funcional (RMf)) muestran asociaciones entre la presencia de síntomas y patrones de actividad anormales en el cerebro de pacientes con TOC. No obstante, este método no permite distinguir entre causa y consecuencia.

Por otro lado, si una persona sin antecedentes de TOC desarrolla los mismos síntomas después de una lesión cerebral focal, dicha lesión está causalmente implicada en el trastorno. De hecho, existen casos raros de TOC que aparecen tras una lesión (por ejemplo, un ictus o un tumor). Utilizando estos casos de 'TOC asociado a lesiones', Cotovio y el equipo de la Fundación Champalimaud, en colaboración con colegas del Hospital General de Massachusetts (EE. UU.), han identificado por primera vez los circuitos cerebrales donde probablemente reside la causa de los síntomas del TOC.

Para buscar casos con este tipo de lesiones, los investigadores realizaron una búsqueda exhaustiva en un conjunto de imágenes de lesiones cerebrales publicadas en la literatura científica. Encontraron información de 40 pacientes con TOC que desarrollaron la enfermedad tras una lesión cerebral, la cual pudo utilizarse para su estudio.

Se dibujaron las lesiones y se evaluó su superposición en un "espacio cerebral" común, correspondiente a un cerebro humano promedio. Sin embargo, no convergían en una sola región cerebral: los accidentes cerebrovasculares y los tumores no se ubicaban en el mismo lugar, e incluso las regiones del mismo tipo estaban ampliamente distribuidas por todo el cerebro. Los investigadores entonces dedujeron que el resultado común de estas lesiones (es decir, el TOC) podría no residir en su ubicación, sino en los circuitos neuronales subyacentes que las conectan.

Para abordar esta hipótesis, utilizaron un método que ya habían aplicado a la manía con resultados positivos. Actualmente, este método se conoce como "Mapeo de Redes Causales" y las ventajas de su uso en casos psiquiátricos son evidentes, como lo plantearon recientemente Cotovio y Oliveira-Maia en otra publicación reciente.

Utilizando el conectoma humano (es decir, la conectividad cerebral funcional promedio en estado de reposo extraída de la resonancia magnética funcional de 1.000 individuos sanos), se calculó el "mapa neuronal" funcional de cada lesión y se compararon los mapas de las lesiones del TOC con las lesiones de control para extraer los circuitos específicos del TOC.

Esto llevó al equipo a identificar cuatro regiones cerebrales como "centros clave" del TOC: la corteza orbitofrontal (COF) y los ganglios basales de ambos hemisferios cerebrales. Estos centros están conectados positivamente con las zonas de lesión, lo que sugiere que se desconectan tras lesiones que provocan síntomas de TOC, pero no tras lesiones que no están asociadas con el síndrome.

"La corteza orbitofrontal se ha asociado con el juicio. es decir, con la forma en que juzgamos lo que debemos hacer. Y existen déficits en el juicio en el TOC. Otros han propuesto, y este trabajo respalda esta hipótesis, que cuando los pacientes presentan síntomas de TOC, lo que sucede es que esta región está señalando 'tienes que hacer esto, es muy importante para ti', incluso en presencia de información contradictoria que sugiere lo contrario", detalla Cotovio.

"En cuanto a los ganglios basales, también tenemos evidencia que muestra una relación con las compulsiones. Una vez que uno realiza un acto determinado, es muy difícil detenerse porque este circuito se refuerza para repetirlo una y otra vez, seguramente también debido a las conexiones con la corteza orbitofrontal", añade.

El equipo también estaba interesado en comprender cómo este circuito causal estaba involucrado en el TOC en pacientes sin lesiones cerebrales. Utilizando una herramienta de software llamada NeuroSynth para analizar datos de resonancia magnética funcional (RMf) cerebral existentes de TOC sin lesiones, confirmaron que los puntos críticos de esos estudios de TOC sin lesiones se superponían con los mismos centros centrales que los del TOC con lesiones.

Por otro lado, los puntos críticos identificados en otros síndromes, que en algunos casos pueden acompañar al TOC, como la depresión o la ansiedad, no se superponían con el circuito del TOC con lesiones. Esta y otras validaciones, incluyendo datos de imágenes cerebrales de pacientes con TOC recopilados en el Champalimaud, establecieron que esos centros centrales eran relevantes para el TOC sin lesiones, aunque se derivaran del TOC con lesiones.

CÓMO ESTOS RESULTADOS PODRÍAN AFINAR LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL CONTRA EL TOC

Los resultados podrían tener implicaciones para mejorar el tratamiento del TOC con rTMS. Los investigadores están llevando a cabo un ensayo clínico financiado por la Brain and Behaviour Research Foundation (BBRF), una destacada organización global sin ánimo de lucro y una de las mayores financiadoras no gubernamentales de investigación en salud mental y neuropsiquiatría. El ensayo tiene como objetivo comparar la eficacia en la mejora de los síntomas clínicos del TOC al estimular las regiones objetivo estándar de rTMS frente a la estimulación de la red lesional del TOC recientemente identificada.

"Esto significa que, en última instancia, y ese es el siguiente paso del proyecto, podríamos usar nuestra red lesional del TOC como herramienta para guiar el tratamiento de neuromodulación, en lugar de basarnos en ubicaciones promedio. Esto también podría permitir una focalización más individualizada, seleccionando el punto cortical que, en cada paciente, mejor se ajuste al circuito del TOC que describimos aquí", resume Albino J. Oliveira-Maia, autor principal del estudio.